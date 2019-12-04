Şule Çet davasında karar açıklandı

Patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

Şule Çet davasının karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Çağatay Aksu’nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetti.

Yargılama Sanık Çağatay Aksu'nun ifadeleriyle başladı. Sanık Aksu, #SuleCetİcinAdalet etiketini şikayet ederek, "Sosyal medyada halk galyana getirildi. Şule’ye tecavüz etmedim. Cinsel ilişkiye girmedim" dedi.

Aksu şunları söyledi:

"Sahte otopsi raporları ile bizi suçladılar. A4 parçaları, yalan sosyal medya haberleri ile biz tutuklanmak zorunda kaldık.

Neden tutuklandığımı ve neden yargılandığımı bilmiyorum. Sinir krizleri geçiriyorum. Şule’ye dokunmadım. Suçluysam beni asın. İstediğiniz yerde asın beni.

Şule’nin neden intihar ettiğini bilmiyorum. Cinsel ilişkide psa’nın bir kriter olmadığı, uzun yıllar vücutta kaldığı, zaten kadınların vücudunda bulunan bir hormon olduğu bilirkişi raporlarında yazıyor. 'Tecavüz değil belki ilişki olabilir' dediler ama benim spermim bulunmadı.

Bizi cinayet büroda 3 saat dövdüler. Ters sorguda. Elinizi vicdanınıza koyun, bana küfür etmeyin. Ben suçsuzum.

Şule’de benim DNA'm yok. İsterseniz yalan makinası getirin. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Ben suçsuzum.

Vicdanınıza sığınıyorum. Beraat istiyorum."

'HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM'

Ardından söz alan Sanık Berk Akand da, "Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey bilmiyorum. Çağatay’ı bırakın, kendime bile yardım etmedim bu davada. Eğer yardım ettiysem kafama sıkmış olurdum" diye konuştu.

Sanık avukatı ise "Şule zorla tutuluyorsa, defalarca çıkış kapısından geçmiş. Neden gitmedi?" dedi. Avukat, "Olay yerinde darp yok. Tecavüz yok. DNA yok. Hiçbir şey yok. Oratada delil yok. Maktül Şule, boyuna göre yapılı hiç direnmemiş. İddia edilen boğuşma. Neden sanıkların üzerinde yok? Çağatay’a ait bir tane DNA yok" diye konuştu.

Sanık avukatı şunları söyledi:

"Şule neden direnmedi? Şule’nin elindeki saç intihar ettiğini gösteriyor. Şule tecavüze karşı mücadele etmemiş. Öldürülmeye karşı mücadele etmemiş.

Çağatay’ın suç işlemediğinden dolayı beraatini ve tahliyesini talep ediyorum. Ortada delil yok. Delilerler de karartılmadı. Sosyal medya yüzünden bu dava buraya geldi."

Sanık Berk Akand'ın avukatı da "Berk’in olaydan haberi yok. Berk’in suçlu olması kamuoyu baskısından dolayı" dedi. Avukat, "Kamuoyu baskının etkisi altında kalmadan karar vermenizi istiyorum. Gece yatarken başınızı yastığa rahat koyun. Vicdanınıza bırakıyorum. Berk’in tahliyesini talep ediyorum. Kamuoyu baskısıyla Şule Çet davası çarpıldı. Sosyal medyada Cadı avcıları yüzünden buradayız" diye konuştu.

Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, tutuklu sanık Çağatay Aksu'nun "cinayet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırıdan" ve tutuklu sanık Berk Akand'ın "cinayete yardım, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmalarını istemişti.