22 yaşında patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Şule Çet davasının 5. duruşması bugün görüldü. Savcı, Çağatay Aksu için kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyetten tahditten, Berk Akand için öldürmede Aksu'ya yardım eden olduğu ve cinsel saldırı ile hürriyetten tahditten cezalandırma istedi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, sonraki duruşma 4 Aralık tarihine ertelendi.

Şule Çet davasının 5. duruşması bugün görüldü. Davayı takip etmek için kadın örgütleri yine Ankara Adliyesi önündeydi.

'PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI YOKTU'

Mahkeme başkanının duruşmayı başlatmasıyla birlikte Şule Çet'in erkek arkadaşı Furkan Cınkır tanık olarak dinlenmeye başladı. Cınkır, Şule ile olaydan 4 gün kadar önce işyerinde görüştüklerini, Şule'nin psikolojik bir rahatsızlığı olmadığını, ilaç kullanmadığını söyledi. Cınkır, "utanarak söylüyorum ama en son cinsel birlikteliğimiz 9 - 10 gün önce oldu ve aramızda hiçbir şekilde ters anal ilişki geçmedi" dedi.

Sanık avukatlarından Hüseyin Ayan ise Furkan'ın instagram hesabından paylaştığı ve daha önce de dosyaya sunulan "yüksekten sarkma" fotoğrafını sorguladı.

DOSYAYA YENİ BİLGİLER EKLENDİ

Sanık Berk Akand'ın avukatı Paşa Büyükkayaer'in sanık Çağatay Aksu'nun Akand'a yazdığı mektupları dosyaya sunduğu belirtildi. Sanıkların cezaevinde birbirlerine mektup yazdığı ve Çağatay Aksu'nun mektuplarda Berk Akand'a, "Ağzını sıkı tut", "Ya beraber çıkarız ya beraber batarız" diye yazdığı öğrenildi. Öte yandan Şulet Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, bu mektupların 1 yıldır neden ortaya çıkmadığını, neden şimdi sunulduğunu sordu.

ESAS HAKKINDA MÜTALAA VERİLDİ

Savcı, Çağatay Aksu için kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyetten tahditten, Berk Akand için öldürmede Aksu'ya yardım eden olduğu ve cinsel saldırı ile hürriyetten tahditten cezalandırma istedi.

Esas hakkında mütalaaya karşı beyanlarını sunan avukat Umur Yıldırım, sanıkların üzerlerine atılı suçların nitelikli hallerinden cezalandırılmalarını ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep etti.

Söz alan sanık Çağatay Aksu, "Sinir krizi geçirdim, kendimi zor tutuyorum. Bizim bu suçu işlemediğimiz çok net ortada" diye konuştu. Öte yandan mahkeme başkanı sanık Berk Akand'a, "Sen uyuduğunu söylüyorsun ama Çağatay uyumadığını söylüyor" dedi. Sanık Berk Akand, "İçim de vicdanım da rahat" diye yanıt verdi.

'BURASI MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL'

Sanık avukatı Hüseyin Ayan, "Deliller çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki, Şule intihar etti" dedi. Sanık Berk Akand'ın avukatı ise "İnsanlar adaleti sosyal medyadan sağlamaya çalışıyor. Burası muz cumhuriyeti değil. Bu dava sosyal medya linç kültürünün üniversitelerde tez olarak okutulmasını sağlayacak bir dava oldu" diye konuştu.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 4 Aralık 2019 tarihine ertelendi.

KOMÜNİST KADINLAR'DAN AÇIKLAMA

Adliye önünde Komünist Kadınlar tarafından da bir basın açıklaması yapıldı. Komünist Kadınlar, "Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın!" başlıklı açıklamalarında, bu düzenin artık kadınlara verebileceği hiçbir şeyin kalmadığını söyledi. Komünist Kadınlar'ın açıklaması şöyle:

'SANIKLARDAN MAĞDUR YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR'

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele gününe sayılı günler kala, bugün burada beşinci kez toplanmış olmamız, kapitalist düzende kadınların adaletten bile eşit pay almadığını gösteriyor. Okuyabilmek için çalışmak zorunda kalan, iş bulunca ise düşük ücretlere, mobbinge ve patron tacizine maruz kalan kadınların patronları tarafından canavarca öldürülmeleri dahi, yargının gözünde sanıkların hak ettikleri cezayı almalarına yetmiyor. Aksine, yöneltilen sorularla, tartışmaya açılan detaylarla pek çok davada neredeyse sanıklardan mağdur yaratılmaya çalışılıyor.

Aynı yaklaşıma ne yazık ki, Şule Çet davasında da her celse tanık oluyoruz. Davanın başından itibaren atılı suçun işlenip işlenmediği araştırılacak yerde; Şule’nin o saatte orada ne işi olduğu, erkek arkadaşının olup olmadığı, babasının Şule’ye yeterince para gönderip göndermediği, gönderiyorsa o halde Şule’nin neden çalışma ihtiyacı duyduğu gibi sorularla Şule Çet hakkında kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Oysa bugün bu soruların hiçbirinin cevabı, Şule Çet’in patronları tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğü gerçeğini etkileyemez. Bugüne kadar ortaya konan delillerle tüm Türkiye’nin bildiği bu gerçeğe kanaat etmek için, yargılama makamı daha ne kadar beklemeyi düşünmektedir? Davanın başından beri bilinçlice tartışmaya açılan tüm bu detaylar ve davanın bu denli uzaması, bizlerde yargılama makamının ülke gerçekliğinden kopmuş oldukları izlenimini uyandırmaktadır. Kendilerine ülke gerçekliğini hatırlatmak adına, bu kez de Komünist Kadınlar olarak biz sormak isteriz:

Yargıçlar ülkemizde 5.5 milyon öğrencinin 2.5 milyonunun hem okuyup hem çalıştığını, Şule Çet’in okurken çalışmak zorunda kalan tek genç olmadığını biliyor mu?

Yargıçlar, Ekim ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırının 2 bin 50 lira, yoksulluk sınırının ise 7 bin 92 lira olduğunu, her üç kişiden birinin bankalara borcu olduğunu ve aksi gibi işsizliğin de TÜİK verilerine göre dahi %14 olduğunu biliyor mu? Bu tablo, üniversitede bir çocuk okutmanın, bir emekçi için ne kadar büyük bir yük olduğunu tahayyül etmelerine yardımcı olur mu?

Yargıçlar sadece Eylül ayında 53 kadının öldürüldüğünün, verdikleri haksız tahrik ve iyi hal indirimi gibi kararlarla failleri cesaretlendirdiklerinin ayırdındalar mı?

Yargıçlar kadınların önce insan sonra da bir yurttaş olduğunu, dolayısıyla Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmeleri’ndeki temel hak ve hürriyetlerden eşit yararlandıklarını, kiminle oturup kalkacaklarına, alkol alıp almayacaklarına, gece saat kaçta eve döneceklerine kendilerinin karar verebileceğini ve bu kararlardan dolayı yargılanamayacaklarını biliyorlar mı?

'ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Bizler, bu soruları yargılama makamına yöneltirken utanıyoruz; ancak kapitalizm kadınlara yaşam hakkı tanımayan gericiliği beslerken hiç utanmıyor. Mahkemelerinde katil patronları gözeten bu düzen; meclisinde ise kadınların nafaka hakkına göz dikiyor, cinsel istismarcılara affı tartışıyor. “Adalet”, daha Şule Çet İçin sağlanamamışken, 2. yargı paketine konmak istenenlerle başka Şule Çet’lere zemin hazırlanıyor.

Bu adaletsiz ve eşitsiz düzenin artık kadınlara verebileceği hiçbir şey kalmamıştır; aksine bu düzen bugün mücadelelerle kazanılmış haklarımıza dahi göz dikmektedir. Bizleri şiddetten, sömürüden ve eşitsizlikten ancak sosyalizm kurtarır. Kuracağımız düzende, bu sömürü çarkının bizden aldığı tüm kadınlar, Şule Çet, Emine Bulut, Nadira Kadirova, Ceren Damar ve daha iki gün önce erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen Güleda Cankel ve niceleri, en güzel resimleriyle yer alacak; bize her gün kapitalizmin ne demek olduğunu hatırlatacaklar. İşte o onurlu gün gelene dek; şiddete ve sömürüye asla boyun eğmeyeceğiz!