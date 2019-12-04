Şule Çet davasında karar günü: #ŞuleÇetİçinAdalet

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet’in öldürülmesine ilişkin görülen davada bugün kararın çıkması bekleniyor.

Patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Şule Çet davasının karar duruşması bugün görülecek.

Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, tutuklu sanık Çağatay Aksu'nun "cinayet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırıdan" ve tutuklu sanık Berk Akand'ın "cinayete yardım, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmalarını istemişti.