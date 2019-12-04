Şule Çet davasında karar günü: #ŞuleÇetİçinAdalet

Patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Şule Çet davasının karar duruşması bugün görülecek.
Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, tutuklu sanık Çağatay Aksu'nun "cinayet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırıdan" ve tutuklu sanık Berk Akand'ın "cinayete yardım, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmalarını istemişti.
4 Aralık Çarşamba günü Ankara Adliyesi'nde Şule Çet davasında olacağız! #ŞuleÇetİçinAdalet pic.twitter.com/x4Ag5hj2SW
— Komünist Kadınlar (@Komunist_kadin) December 3, 2019