Mücadele gününde 4 yıl sonra kurulacak sandığa işaret etti: Türk-İş'in sicili ne söylüyor?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve bağlı sendikalar, 1 Mayıs'ı Bursa'da kutladı. Temsili bir heyetse İstanbul'da Kazancı Yokuşu’na karanfil ve Taksim’e çelenk bıraktı.

Burada yapılan açıklamayı konfederasyon adına TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı okudu.

Türk-İş yetkilisi "artık bıçak kemiğe dayandı" diye başladığı sözlerini, "2028'de hesaplaşırız" diyerek noktaladı.

Alım gücündeki düşüşten yakınan Cemail Bakındı, önce "siyasetin manası yok", ardından "çözüm siyasilerin kucaklaşmasında" dedi.

Taksim'de okunan açıklamada dikkat çeken noktaysa sendika yöneticisinin işçi sınıfının mücadele gününde, sorunların çözümü için 4 yıl sonraki seçimlere işaret etmesi oldu.

Açık konuştuğunu belirten Cemail Bakındı, "Siyasetçilerin söylemlerimize kulak vermesini, ondan sonra çalışma hayatının, özellikle örgütlenmenin, toplu sözleşme düzeninin önündeki engelleri kaldırmasını önemle rica ediyoruz. Kaldırır kaldırır, kaldırmayan kendi bilir. 2028'de hesaplaşırız” dedi.

Sandığa işaret eden Türk-İş, geride bıraktığımız 4 ayda iki defa iktidara can simidi olmuştu.

Pazarlıksız kabul edilen asgari ücret patronlara yaradı

Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda iktidar işçi kesimini sadece Türk-İş'in temsil etmesine izin vermişti.

Komisyon iki defa toplandı ama kamuoyuna bir rakam söylemedi. Taraflar daha sonra Erdoğan'ın davetiyle Saray'a gitti.

Asgari ücret için 18 bin lira öneren Türk-İş "uzlaşamadık" dese de masaya oturdu. Ardından yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu açıklandı.

Türk-İş'in dün yayımladığı araştırmasına göre, Nisan'da açlık sınırı yüzde 5,5 artarak 17 bin 725 lira oldu.

Yani 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı, asgari ücreti geçti.

Asgari ücrete Temmuz'da zam yapılmayacağı iktidar tarafından sıklıkla dile getirilirken, bu yılın sonunda açlık sınırının 21 bin liraya dayanması bekleniyor.

Kamuda ek zam alamadı, bakanı övdü: 'Bu yaptığınız azımsanacak iş değil'

Bu yılın başında kamuda çalışan 700 binin üzerinde işçinin ek zam talebi Türk-İş, Hak-İş ve hükümetin elbirliğiyle imzalanan ek protokolle görmezden gelindi. İmzalanan ek protokolde kamu işçilerine ek zam yapılmadı, yalnızca 200 bin işçiyi ilgilendiren yüzde 10 civarında bir ücret artışı yapıldı. Ek protokolün ardından Türk-İş yönetimine tepki gösteren işyeri temsilcilerinin ve işçilerin istifaları başladı.

Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası üyeleri ek zam için yemekhanelerde ses çıkarma eylemleri yaparken, Harb-İş Sendikası Ankara’da bir miting yapacağını duyurmuştu. Harb-İş yönetimi mitingi Türk-İş Genel Merkezi’nin ülke genelinde eylem planı çıkarılacağı sözünü verdiğini belirterek iptal etmiş ancak Türk-İş’in toplantısından eylem planı değil hükümetle uzlaşma çıkmıştı.

İşçiler tepkiliyken, Türk-İş Başkanıysa Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'a övgü düzerek "Sayın Bakanımız, bu yaptığınız azımsanacak bir iş değil" dedi.