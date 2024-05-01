Ceyhan'da belediye işçileri işten atıldı: Sayı 400'ü buldu, 1 Mayıs'ta kortej kuracaklar

31 Mart seçimlerinde CHP'nin kazandığı Adana'nın Ceyhan Belediyesi seçimden sonra 400 işçiyi işten çıkaracağını ilan ederek gündeme geldi. Belediye Başkanı Kadir Aydar, "400 kişinin maaşını ödemek için belediye başkanı seçilmedim. Ben Ceyhan'a hizmet için başkan seçildim. Bu saatten sonra belediyede gereğinden fazla personel çalışmayacak” ifadelerine yer verirken işten çıkarılan 400 işçi ise töhmet altında bırakıldıklarını ifade etti.

287 işçinin şu ana kadar işten çıkarıldığı bilgisi kamuoyuna yansırken sayının 400'e ulaşması bekleniyor.

Bu 1 Mayıs'ta ayrı bir kortej oluşturacak kadar kalabalık bir sayıya ulaşan işçiler ise Adana'da 1 Mayıs'ta kortej kurarak yürüyüş düzenleyecek. İşçiler süreci ve yaşadıklarını soL'a anlattı.

'Kadrolu olduğumuz halde işten çıkardılar'

İşten atılanlardan birisi Önder. Önder belediyeye 2020 yılında girmiş. Kamuoyuna yansıyan "Seçimlerden hemen önce işe alındılar" iddiasını yalanlıyor.

Önder yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: "2020 yılında işe başladım. 2019'da yine Kadir Aydar kazanmıştı seçimleri. Ancak görevden alındıktan sonra meclis üyelerinden Hülya Erdem yerine geçti. Aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı parti ikiye bölündü; Kadirciler, Hülyacılar diye. Hülya Başkan 14 Aralık 2023 tarihinde 25 kişiyi kadrolu işçi yaptı. Ben de onlardan biriyim. Kadrolu olduğumuz halde işten çıkardılar."

'Maddi sıkıntılar 31 Mart günü mü başladı? Bu belediye hiç mi hizmet vermedi?'

Önder aynı zamanda belediyenin sanki AKP'den alınmış da usulsüzlük yapılmış gibi bir algı yaratılmasına tepki gösteriyor:

"İnsanları mağdur etmekten başka bir şey değil. Bunca zaman hiçbir sıkıntı çekilmeden maaşlar zamanında ödenirken, sıkıntı Kadir Aydar gelince mi oldu? 'Yaşar Kemal Gençlik ve Yaşam Merkezi' yapıldı, bisiklet evi yapıldı, taziye ve aş evi, Yılankale Yürüyüş Yolu ve seyir terasları yapıldı... Hülya Hanım geçtiğimiz dönem 'Kadın Eli Ekibini' kurdu. Köy köy gezilerek ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı. O zaman bunlar yapılıyorken şimdi ilk gözden çıkarılan bir işçiler olduk."

'Karar ekonomik değil, siyasi nedenlerle alındı'

Yaşananlar, alınan kararın ekonomik değil daha çok siyasi nedenlerle alındığına işaret ediyor. Dolayısıyla da işçiler bu duruma tepki gösteriyor.

Önder bu süreci şu sözlerle anlatıyor: "Diğer partiden aday adayı olup da aday gösterilmeyenlerle, daha sonra kendisine meclis üyesi olarak gelenlerle ve kendi aralarında şu kadar işçi belediyeye alınacak diye anlaşma yapıldığını duydum. Bunu birçok işçi biliyor, görüyor.

Biz şu an ev geçindiriyoruz. Yeni çocuğu olanlar, üniversitede çocuğu okuyanlar, kredi borcu olanlar zor durumda."

31 Mart'ta göreve gelen ve 400 işçiyi işten çıkaran Kadir Aydar'ın duyurduğu projelerden birisi de belediye binasının yıkılıp yerine otel yapılması oldu.

'Adımızı ATM memuruna, kartçıya çıkardılar'

Çalışanların belediye tarafından zan altında bırakıldığını ifade eden işçiler "Adımızı ATM memuruna, kartçıya çıkardılar, öyle bir algı oluşturdular. Oysa deprem zamanı hepimiz sahalardaydık. Seçilen belediye meclis üyeleri kendi adamlarını sokmak için kulis yapıyor. Ama olan da bu belediyenin kendi evlatlarına oluyor" diyor.

'Son maaşlarımıza el kondu'

İşten atılanlardan Bayram ise CHP'li bir belediyeden işten atılan 24'ü kadrolu yaklaşık 400 işçinin işten atılmadan önceki son maaşlarına da el konulduğunu ifade ediyor.

Bayram yaşananları şu sözlerle ifade ediyor:

"İşçinin son maaşları gasp edildi burada. 24 tanesi kadrolu işçi 300 belediye şirket işçisinin maaşı sendika tarafından düşürüldü. İşçi maaşları asgari ücrete çekildi. Hiçbir CHP belediyesinde asgari ücret uygulaması yokken bizlere reva görülen bu oldu. Bizi işten çıkaranlar Adana merkezden, Ankara'dan kendi adamlarını getirip getirip görev veriyor. Bize gelince bütçe yok deniliyor. AKP başkan adayları, eski AKP belediye başkanları belediyede başkan yardımcısı oluyor. Birçok arkadaşımız bu durumdan ötürü sorun yaşadı. Durum kötü. Kiralarını veremiyorlar, kredisi olanlar var.

Yeni evli olanlar, eşi yeni doğum yapmış arkadaşlarımız var. Bugüne kadar bir kere dahi maaşımız gecikmemişti. Şimdi bütçe yok diyorlar. Belediyenin tek geliri İller Bankası, tek gideri de işçi maaşı gibi bir algı yarattılar. Ceyhan büyük bir belediye, 150 binden fazla nüfusu var. Sanki işçiler yan gelip yatıyor ve belediyenin bütçesini deliyor gibi bir algı yarattılar. Öyle bir durum varsa eğer öyle örnekleri bulsunlar tespit etsinler. İyi ama 300-400 kişinin tamamı mı ATM memuru, kartçı? Hepsi mi yan gelip yatıyor? Geçen dönem hiç mi hizmet vermedi bu belediye? Yapılan onca şeyi nasıl yok sayabilirler?

Art niyet var. Arada harcanan da biz işçiler olduk. Bugün 1 Mayıs'ta kendi kortejimizi kuracağız. Sesimizi duyuracağız."

Bu 1 Mayıs'a işsiz giren Ceyhan Belediyesi çalışanları mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. 1 Mayıs'ta alanlarda seslerini duyuracak olan işçiler bir araya gelerek sesini duyurmaya çalışıyor.