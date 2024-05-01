Yazar Paul Auster hayatını kaybetti

Aralarında New York Üçlemesi'nin de bulunduğu 34 kitabın yazarı Paul Auster 77 yaşında hayatını kaybetti.

Arkadaşı ve yazar dostu Jacki Lyden, yazarın Salı günü Brooklyn'deki evinde akciğer kanserinden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Columbia Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Fransa'ya giden yazar, önce baba-oğul ilişkileri üzerine yazdığı kitaplarıyla tanındı.

Asıl çıkışını, dedektiflik türüne felsefi bir yorum getiren ve Mavi, Kahverengi, Siyah ve Beyaz adlı karanlık bir özel dedektif dörtlüsünü merkeze alan New York Üçlemesi ile yaptı.

Sonraki romanları arasında Timbuktu, Ay Sarayı, Şans Müziği ve Leviathan yer aldı.

Auster, 2012 yılında gazeteci ve yazarların tutuklu bulunmasından dolayı Türkiye’ye gelmeyi reddetmiş, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, Auster için "Cahil adam, gelsen ne olur gelmesen ne olur" demişti

İki yıl önce Auster'in 10 aylık torunu Ruby, eroin alan babası Daniel'ın yanında ölü bulunmuştu. Daniel Auster da 10 ay sonra aşırı dozdan hayatını kaybetmişti.