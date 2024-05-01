Ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'ta emekçiler İstanbul'da abluka ve polis saldırısıyla karşılaşırken, sınıfın bayramı ülkenin dört bir yanındaysa coşkuyla kutlandı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan emekçiler, meydanları doldurdu.
Ankara'da toplanan gruplar Tandoğan Meydanı'na yürürken, Eskişehir, Van, Afyon, Kayseri ve birçok ilde on binlerce kişi emeğin sesini yükseltmek için buluştu. İzmir'de binlerce kişi Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.
Kortejlerde bir araya gelen işçiler "Yaşasın 1 Mayıs", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Kemer sıkma yumruğunu sık" sloganlarıyla yürüdü.
Adana
Afyon
Ankara
Antalya
Ayvalık
Burdur
Bandırma
Çanakkale
Denizli
İzmir
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Kayseri
Kırşehir
CEMAŞ döküm işçisi