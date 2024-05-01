Ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Yurttaşlar, emekçilerin bayramı 1 Mayıs'ı kutlamak için Türkiye'nin dört bir yanında sokaklardaydı.

Haber Merkezi

İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'ta emekçiler İstanbul'da abluka ve polis saldırısıyla karşılaşırken, sınıfın bayramı ülkenin dört bir yanındaysa coşkuyla kutlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan emekçiler, meydanları doldurdu.

Ankara'da toplanan gruplar Tandoğan Meydanı'na yürürken, Eskişehir, Van, Afyon, Kayseri ve birçok ilde on binlerce kişi emeğin sesini yükseltmek için buluştu. İzmir'de binlerce kişi Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Kortejlerde bir araya gelen işçiler "Yaşasın 1 Mayıs", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Kemer sıkma yumruğunu sık" sloganlarıyla yürüdü.

Adana

Afyon

Ankara

Antalya

Ayvalık

Burdur

Bandırma

Çanakkale

Denizli

İzmir

Eskişehir 

Gaziantep

Giresun

Kayseri

Kırşehir

Kırşehir CEMAŞ Döküm işçisi direne direne kazanacağız #HerYerTaksimHerYer1Mayıs pic.twitter.com/fegMKWV9kI
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) May 1, 2024

CEMAŞ döküm işçisi

Konya

Kars

Malatya

Manisa

Muğla

Sakarya

Samsun 

Van

İskenderun

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