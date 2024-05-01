Ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs'ta emekçiler İstanbul'da abluka ve polis saldırısıyla karşılaşırken, sınıfın bayramı ülkenin dört bir yanındaysa coşkuyla kutlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan emekçiler, meydanları doldurdu.

Ankara'da toplanan gruplar Tandoğan Meydanı'na yürürken, Eskişehir, Van, Afyon, Kayseri ve birçok ilde on binlerce kişi emeğin sesini yükseltmek için buluştu. İzmir'de binlerce kişi Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.

Kortejlerde bir araya gelen işçiler "Yaşasın 1 Mayıs", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "İş, ekmek yoksa barış da yok", "Kemer sıkma yumruğunu sık" sloganlarıyla yürüdü.

Adana

Afyon

Ankara

Antalya

Ayvalık

Burdur

Bandırma

Çanakkale

Denizli

İzmir

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Kayseri

Kırşehir

Konya

Kars

Malatya

Manisa

Muğla

Sakarya

Samsun

Van

İskenderun