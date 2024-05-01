İstanbul'da 1 Mayıs: İktidardan işçilere saldırı

İstanbul'da işçilerin 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkma kararlılığına karşı iktidar kentte adeta OHAL ilan ederken binlerce emekçi Saraçhane'de Taksim'e çıkmak için bir araya geldi.

Unkapanı Köprüsü'ndeki Bozdoğan Kemeri önünde polis barikatını zorlayan işçilere polis müdahale etti. Polis gruba gaz, kalkan ve plastik mermilerle saldırdı. Çevik kuvvet ekipleri Saraçhane alanına doğru girmeye başladı.

Polisin Saraçhane'de işçilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahalesi sürerken DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti. Saraçhane'de 1 Mayıs Tertip Komitesi'nce ses aracından yapılan anonsta "Tertip komitesi tarafından düzenlenmiş olan faaliyet tertip komitesinin kararıyla sonlandırılmıştır" denildi. Alanda bu açıklama yuhalamalarla karşılandı.

Saraçhane'de polisin attığı plastik mermilerle yaralananlar oldu.

Beşiktaş, İstiklal Caddesi, Şişli, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de Taksim'e yürümek için toplanan gruplara da polis saldırdı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, saat 14.00 itibariyle gözaltına alınanların sayısının 194 olduğunu duyurdu.

1 Mayıs'ta İstanbul'da işçi sınıfına konulmak istenen yasağa karşı TKP'liler polis barikatını zorluyor:

TKP Genel Sekreteri Okuyan: 1 Mayıslar Türkiye işçi sınıfının ve onu hak edenlerindir

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Saraçhane’de yaptığı açıklamada 1 Mayısların Türkiye işçi sınıfının ve onu hak edenlerin olduğunu vurgulayarak "Onu bir oyuna çevirenlerin değil" dedi.

Konuşması "Sermaye defol 1 Mayıslar bizimdir", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganlarıyla kesilen Okuyan şunları söyledi

"Arkadaşlar 1 Mayıs’ınız kutlu olsun.

Bu alanda toplanan binlerce işçi, emekçi, devrimci, yurtsever bir ülkenin, bir halkın boyun eğmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Burada toplanan irade Taksim kararlılığıdır. Ama bunun ötesinde Türkiye işçi sınıfının tarihsel iradesinin göstergesidir.

Bugünden itibaren daha büyük bir kararlılıkla Türkiye işçi sınıfı, Türkiye’nin emekçileri, örgütlü halkımız Türkiye işçi sınıfının devrimci partisi Türkiye Komünist Partisi üzerine düşeni daha fazla yapacaktır.

Emekçilerin, yoksulların, halkımızın hayat pahalılığı ile karşı karşıya kaldığı bugünlerde bu 1 Mayıs hem bir kararlılığın ifadesidir hem de bir aczin ifadesidir. Biz bugün bunu tartışmıyoruz ama yarın ilan ediyoruz ki Türkiye Komünist Partisi bir kez daha bu oyunun parçası olmayacaktır.

1 Mayıslar Türkiye işçi sınıfının ve onu hak edenlerindir. Onu bir oyuna çevirenlerin değil. Tekrar ediyorum: Hepinizin 1 Mayıs mücadele günü kutlu olsun. Dünyanın her yerinde 1 Mayıs bayrağını yükselten herkese selam olsun."

Saraçhane'den ilk görüntüler:

Polise 'Basını süpürün' talimatı

Polisin Saraçhane'deki kitleyi takip eden gazetecilere yönelik "Basını süpürün" sözleri canlı yayına yansıdı.

Sözcü TV yayınında gazeteci Deniz Zeyrek bu ifadeye "Bu emri kim verdiyse ahmakça bir iş yapmış. 'Gazeteciyi süpürün' ne demek, haddini bilsin o adam. Ondan sonra hakkımızı savunun diyorlar. Süpürürken düşünecektin. O emri kim vermiş? Daha önce de Çağlayan Adliyesi'nde aynı ifadeyi duydum. Çevik kuvvetin terminolojisinde 'Gazeteciyi süpürün' diye bir ifade var. Utanın. Sen kimi süpürüyorsun? 12 saat en zor koşullarda çalışıyorsun, hakkını biz savunuyoruz. O terminolojiyi kim icat etti? Toz muyuz biz? Ayıp, utanın" diyerek tepki gösterdi.

TKP "Kemer sıkma yumruğunu sık" pankartıyla alanda

Saraçhane'deki buluşma noktasında bir araya gelen TKP'liler "Kemer sıkma yumruğunu sık" pankartı açtı. "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atıldı. TKP'liler "İşçiler partiye parti iktidara" sloganlarıyla yürüyüşe geçti:

ABD Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi heyeti TKP kortejinde.

DİSK ve bağlı sendika üyeleri de Saraçhane'de toplanmaya başladı.

Kentte ulaşıma getirilen yasaklar nedeniyle Saraçhane'ye Aksaray ve Yenikapı durakları ile Vatan, Millet Caddeleri yönünden gelişler devam ediyor.

Saraçhane'de alana girmek isteyenler polisin kurduğu arama noktasından geçiriliyor.

Beşiktaş, Okmeydanı, Şişli ve Beyoğlu'nda gözaltılar

Sabahın erken saatlerinde İstiklal Caddesi’ne çıkan ara sokaklarda "Yaşasın 1 Mayıs" sloganıyla yürüyen Gençlik Komiteleri üyesi yaklaşık 15 kişilik grup gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta toplanan HKP üyeleri polis saldırısıyla gözaltına alındı.

Okmeydanı'ndan Taksim'e doğru yürüyüşe geçen ESP üyelerine polis saldırdı, gözaltılar var.

Şişli’den Taksim’e yürüyen SODAP ve Gençlik Meclisleri üyeleri polis saldırısıyla gözaltına alındı.

Mecidiyeköy'de İnşaat-İş üyesi 4 kişi polis saldırısıyla gözaltına alındı.

KESK de Saraçhane'de buluşuyor

1 Mayıs için Taksim'e çıkmak üzere Beşiktaş'ta buluşma çağrısı yapan KESK ve DEM Parti de buluşma noktalarını Saraçhane olarak güncelledi.

Taksim'e çıkan yollar kapatılırken valiliğin açıkladığı deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki yasaklar da sabah 05.30'dan itibaren başladı.

Unkapanı'ndaki Bozdoğan kemeri de polis ablukasında.

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.

Karaköy'den köprüye geçişlere izin verilmiyor.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.