Dünyada 1 Mayıs: Filistin'e destek, yoksulluğa öfke

İşçi sınıfının dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’ta tüm dünyada işçiler meydanları doldururken, gösterilerde İsrail’in saldırısı altındaki Filistin’e destek ve işçi sınıfının haklarına yönelik saldırılara karşı mücadele mesajı verildi.

Küba

Küba’nın başkenti Havana’da şafağın ilk saatlerinden itibaren 1 Mayıs kutlamaları başladı.

Yunanistan

Başkent Atina'da 1 Mayıs gösterilerinin adresi Sintagma Meydanı’ydı.

İşçiler, öğrenciler erken buluşma noktalarından Anayasa Meydanı olarak da anılan meydana “Kızıl 1 Mayıs - Öncü İşçiler”, “Yaşasın 1 Mayıs ve sınıfın mücadelesi” sloganlarıyla yürüdü.

Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas da Atina’daki gösteriye katıldı. Filistinli İşçiler Genel Sendikası’nın Genel Sekreteri Muhammed Aruri de telefon aracılığıyla mitinge katılanları selamladı.

İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra'da işçiler kentin doğusundaki Clerkenwell Green'den kentin merkezindeki Trafalgar Meydanı'na yürüdü.

Güney Kore

Başkent Seul’de Kore Sendikalar Konfederasyonu’nun çağrısıyla binlerce işçi bir araya geldi.

İşçiler hükümetin emek karşıtı politikalarını ve greve çıkan işçilere karşı saldırgan tutumunu protesto ettiler.

Japonya

Japonya'nın başkenti Tokyo’daki Yoyogi Park’ta 10 binin üzerinde işçi 1 Mayıs’ta yağmura rağmen bir araya geldi.

İşçiler, ülkenin pasifist anayasasının değiştirilmesine ve geniş çaplı askeri genişlemesine karşı çıktılar. İsrail’in Gazze’deki saldırılarının protesto edildiği yürüyüşte işçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ettiler.

Endonezya

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da sendikaların çağrısıyla 1 Mayıs yürüyüşü düzenlendi.

İşçiler asgari ücrette artış ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Cakarta’da işçilerin taleplerinden biri de ülke dışında çalışmak zorunda kalan işçilerin haklarının korunmasıydı.

İspanya

İspanya'nın başkenti Madrid'de işçiler Gran Via caddesinde toplanıp Plaza Espana meydanına yürüdüler.

Belçika

Belçika’nın başkenti Brüksel'de 1 Mayıs kutlamaları kentin merkezindeki Albertine ve Mont des Arts meydanlarında yapılıyor. Filistin bayraklarının da taşındığı gösterilerde zenginlerin vergilendirilmesi ve barış talepleri dile getirildi.

Fransa

Başkent Paris’te 1 Mayıs yürüyüşü, yerel saatle 14.00 civarında Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Fransa'nın önde gelen işçi sendikalarının katıldığı eylemde işçiler asgari ücretin ve maaşların artırılmasını, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'e silah satışının ve ihracatının durdurulmasını istedi.

Olimpiyat Oyunları'nın halkalarının olduğu maketi yakan göstericilere polis copla saldırdı, saldırı nedeniyle en az 1 kişi yaralandı.

Fransa’da sendikalar emekçilerin taleplerini görmezden gelen hükümete Yaz Olimpiyatları boyunca greve çıkma uyarısında bulunmuştu.

Lyon'da binlerce işçi 1 Mayıs'ta sokağa çıkarken, polisin müdahalesinde gözaltına alınanlar oldu.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'deki 1 Mayıs gösterisinde de İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları protesto edildi.

Filipinler

Filipinler’in başkenti Manila’da işçiler ücret artışı ve iş güvencesi talebiyle yürüdü. Artan gıda ve akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren işçilerin başkanlık sarayına yaklaşmasına polis izin vermedi.

İşçiler “Yaşamak için çalışıyoruz, ölmek için değil”, “Fiyatları düşürün, ücretleri artırın” yazılı dövizler taşıdı.

Gösteri sırasında ABD Büyükelçiliği’ne yürümek isteyenlere polis müdahale etti.

Güney Afrika

Güney Afrika'nın Soweto kentinde 1 Mayıs'ta işçiler bir araya geldi.