TKP: Türkiye işçi sınıfına karşı sorumluluğumuz var

Milyonlarca işçinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, bu sene İstanbul’da 42 bin polisin meydanı işçilerden koruduğu bir güne dönüştü. Taksim’e çıkmak için Saraçhane'yi buluşma noktası olarak gösteren sendika ve partiler Bozdoğan Kemeri önünde kurulan polis barikatının karşısında toplandı.

Alana çıkma çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kısa bir açıklamanın ardından arabalarına binip gittiler. Diğer parti ve sendikaların polis barikatını aşma mücadelesi sürerken DİSK ve KESK alanı terk etti. Böylece polis kalabalığı ittirerek Saraçhane’den uzaklaştırdı. Türkiye Komünist Partisi üyeleriyle son ana kadar Saraçhane'deydi.

Tüm bu yaşananlara tepki koyan bir açıklama yayımlayan TKP, “Parti olarak bu kurumlara egemen olan anlayışın çağrıcısı olduğu hiçbir 1 Mayıs’ın parçası olmayacağımızı ilan ediyoruz” dedi.

'1 Mayısların bu şekilde içinin boşaltılmasına bundan sonra izin vermeyeceğiz'

Türkiye işçi sınıfına karşı sorumluluklarının olduğunu vurgulayan TKP açıklamasına polis müdahalesinde gözünden ve bacağından yaralanan partililere geçmiş olsun dilekleriyle başladı.

Açıklamanın tamamı şöyleydi:

“Bugün tüm Türkiye’de ve dünyada işçi sınıfının mücadele gününü kutlamak amacıyla meydanları dolduranları selamlıyoruz.

İstanbul Saraçhane’deki buluşmaya yapılan polis müdahalesinde gözünden ve bacağından yaralanan partili arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

Partimiz bugün iktidarın keyfi Taksim yasaklamasına karşı bir irade göstermiş, meydanları emekçilere yasaklamak isteyenlere karşı kararlı bir siyasi tavır sergilemiştir.

Bugün Saraçhane’de gerçekleştirdiğimiz buluşma Taksim’e çıkma operasyonu değil, Taksim’in savunulmasıdır. TKP, Taksim yasağını bir inatlaşmaya götüren iktidara daha önce de yanıtını vermiş, işçi sınıfına yasak konulamayacağını defalarca göstermiştir.

TKP, İstanbul’da 1 Mayıs alanına dair büyüyen tartışmada bu yıl da üzerine düşeni yapmış, polisin tüm müdahalesine rağmen düzeni ve disiplinli duruşu ile son ana kadar Saraçhane’den ayrılmayarak görevini yerine getirmiştir. Kortejindeki hiçbir kişiyi geride bırakmadan alana girdiği gibi çıkmayı bilmiştir.

Ancak, 1 Mayısların bu şekilde içinin boşaltılmasına bundan sonra izin vermeyeceğiz.

'TKP ve diğer devrimcilerin konu mankeni olmadığını hatırlatıyoruz'

1 Mayıs, hayat pahalılığına, yoksulluğa, haksızlığa, eşitsizliğe karşı işçi sınıfının sesini yükseltme günüdür. 1 Mayıs mitingleri sermaye düzenine karşı işçi sınıfı içinde bir enerjiyi ortaya çıkarmalı, toplumda örgütlü hareket etme arzusunu artırmalıdır.

Görülüyor ki bu 1 Mayıs’ta Saraçhane’yi adres gösteren çağrıcı kurumlar böyle bir niyetle hareket etmemektedir. Bu kararsızlığın ve dağınıklığın sorumlularının ve ana muhalefet partisi olmanın ayrıcalıklarından yararlananların siyasi hesaplarına hiçbir koşulda yardımcı olmaya niyetimiz yok.

Bugün Saraçhane’de gerçekleşen buluşmanın tertibinde görev alan kurumlar organizasyon ve koordinasyondan tamamen yoksundu. Bu ciddiyetsiz görüntünün sorumlularına TKP ve diğer devrimcilerin konu mankeni olmadığını hatırlatıyoruz.

Bu tablonun karşısında Saraçhane’de baştan sona parti kültürü ve disiplinine uygun şekilde, kararlılıkla, cesurca ve sorumlu davranan tüm TKP’lilere teşekkür ediyoruz.

Parti olarak bu kurumlara egemen olan anlayışın çağrıcısı olduğu hiçbir 1 Mayıs’ın parçası olmayacağımızı ilan ediyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın sosyalizm!”