Şule Çet davasında önemli bilirkişi raporu açıklandı

29 Mayıs 2018’de, Ankara’da, patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında, dava dosyasına eklenecek Çet'in psikolojik durumu ile ilgili uzman görüşlerini içeren bilirkişi raporunun sonucu açıklandı.
Mahkemenin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden istediği resmi bilirkişi raporuna göre, Şule Çet’in intihara meyilli olmadığı sabitlendi.
Şule Çet'in psikolojik durumu ile ilgili uzman görüşlerini içeren bilirkişi raporu, psikiyatri hekimlerinden oluşan 3'er kişilik heyet tarafından ve Sağlık Bakanlığı'ndan alınan tedavi kayıtlarını incelenerek hazırlandı.
Şule Çet’in intihara meyilli olmadığı, aksine hayat dolu olduğu mahkemenin resmi bilirkişi raporuyla sabitlendi. Katil ve tecavüz zanlılarının anlattıklarının hikaye olduğu, Şule'yi öldürdükten sonra intihar süsü verdikleri bu şekilde kanıtlandı. #SuleCetİcinAdalet pic.twitter.com/OJWL7SJVzT
— Şule Çet İçin Adalet (@suleicinadalet) October 13, 2019