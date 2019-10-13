Şule Çet davasında önemli bilirkişi raporu açıklandı

Ankara’da patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında, sanık avukatlarının isteği üzerine bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Çet'in 'intihara meyilli olmadığı' vurgulandı.

29 Mayıs 2018’de, Ankara’da, patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında, dava dosyasına eklenecek Çet'in psikolojik durumu ile ilgili uzman görüşlerini içeren bilirkişi raporunun sonucu açıklandı.

Mahkemenin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden istediği resmi bilirkişi raporuna göre, Şule Çet’in intihara meyilli olmadığı sabitlendi.

Şule Çet'in psikolojik durumu ile ilgili uzman görüşlerini içeren bilirkişi raporu, psikiyatri hekimlerinden oluşan 3'er kişilik heyet tarafından ve Sağlık Bakanlığı'ndan alınan tedavi kayıtlarını incelenerek hazırlandı.