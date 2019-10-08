Şule Çet davasında yeni gelişme: Psikolojik durumu hakkında rapor kararı

Ankara’da patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında, Çet'in psikolojik durumunu inceleyen bilirkişi raporu hazırlanması kararı alındı.

29 Mayıs 2018’de, Ankara’da, patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında, dava dosyasına Çet'in psikolojik durumu ile ilgili uzman görüşlerini içeren bilirkişi raporu gireceği belirtildi.

Mahkeme, sanık avukatlarının talebi üzerine Hacettepe ve Gazi üniversitelerinden bilirkişi heyeti görevlendirmelerini istedi.

Psikiyatri hekimlerinden oluşan 3'er kişilik bilirkişi heyetleri, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan tedavi kayıtlarını inceleyerek, Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlayacak.

'SÖZ KONUSU BELGELER ŞULE'NİN PSİKOLOJİSİNİN BOZUK OLMADIĞINI GÖSTERİYOR'

Konu ile ilgili soL'a bilgi veren Çet Ailesi'nin avukatı Umur Yıldırım, Şule'nin psikolojik durumunun incelenmesinin davanın seyri açısından olumsuz bir gelişmeye yol açmadığını belirtti. Yıldırım şunları söyledi:

"Şule'nin psikolojik durumunun bozuk olduğu aslında sanıklar tarafından ileri sürülen bir iddiaydı. Bu yüzden de incelenmesini istediler. 2004'ten itibaren hastane kayıtlarını ve kullandığı ilaçların listesini talep ettiler. Buna göre de, Hacettepe ya da Gazi'ye gönderip, intahara meyilli olup olmadığına dair heyet tarafından cevap verilecek. Bu aslında daha önce bizim taleplerimiz arasındaydı. Biz dosyada herhangi bir açık kapı kalsın istemiyoruz. Dolayısıyla da mahkemeden talep edilen bu isteğe itiraz etmedik. Zaten söz konusu belgelerde, aslında Şule'nin psikolojisinin bozuk olmadığını gösteriyor. Talebin ardından 200'den fazla hastane kaydı gelmiş oldu. Aslında sonrası için de dosya sağlam hale geldi ve raporla da bu durum sabitlendi."