Ankara'dan Kübalı çocuklar geçti: La Colmenita'nın bıraktığı iz

2008 yılında Devlet Tiyatroları’nın, 2010’da José Marti Küba Dostluk Derneği’nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Küba Çocuk Tiyatrosu Kumpanyası La Colmenita (Küçük Arı Kovanı) bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'deydi. Kumpanya, İstanbul ve Ankara'da bir dizi gösterim ve etkinlikte yer aldı.

Hayatında ilk kez tiyatroya giden yüzlerce çocuğun sevincine ortak olan La Colmenita ekibi Ankara'da Küba Büyükelçiliği'nin ev sahipliğini yaptı buluşmanın ardından Küba'ya dönmek üzere yola çıktı.

Mamaklı çocuklar ilk defa tiyatro izledi

Devlet Tiyatroları'nın 23 Nisan kapsamında düzenlediği 19. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan La Colmenita'nın gösterimlerine Semt Evleri'nden de katılımlar oldu. Mamak'taki Doğukent Semt Evi'nin organizasyonu ile tiyatroya giden çocukların bir kısmı daha önce hiç böylesi bir etkinliğe gitmemişti. Hayatlarındaki ilk tiyatro gösterimine La Colmenita ile katılma şansı bulan çocukların gözlerindeki heyecan ise görülmeye değerdi.

En çok gösterim yapan ekiplerden biri

La Colmenita aynı zamanda neredeyse her gün sahneye çıkarak, Türkiye'ye gelen ekipler arasında en çok sahne alan grup oldu. The Beatles ve Külkedisi Müzikali ile sahne alan La Colmenita yedi ayrı gösterim ve iki farklı içerik ile her gün sahneye çıkarak binlerce çocukla buluştu. Tüm çocukların Tin diye seslendiği ve Ankaralı çocukların da kalbini fetheden La Colmenita'nın kurucusu ve direktörü Carlos Alberto Cremata, daha önce soL'a verdiği mülakatta uluslararası alanda bilinen tiyatro eleştirmenlerinin La Colmenita için “çocuk oyuncular” değil “oynayan, eğlenen çocuklar” ifadesini kullandıklarını söylemişti. Bu heyecan hızlıca sahneden seyirciye ulaşarak, izleyen çocukların da dahil oldukları bir programı var etti tüm etkinliklerde.

Büyükelçiliğin ev sahipliğinde çocuklarla buluşma

Programın son aşamasında hem La Colmenita, hem Türkiye'den programa katılan çocuklar hem de Kübalı misafirleri ağırlayan aileler Ankara Küba Büyükelçiliği'nin davetlisi olarak bir araya geldi.

Programda konuşan Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Oscar Redondo Ramos, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada ne söylesem gördüklerimin ve duyduklarının ötesine geçemeyecek. Burada Küba'dan gelen çocuklarla ilgilenen ailelere çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. La Colmenita'nın en büyük başarısı bizler için bu kurulan bağlar ve dostluklar. La Colmenita hakkında söylenecek çok şey var ama iki şeye değinmek istiyorum. İlk söylemek istediğim şey çocukların ortaya koyduğu sanatın kalitesi ve derinliğidir. Türkiye'de izlecilerin karşısına çıkıp, Küba'da verilen duyguyu yansıtmak gerçekten çok zor bir şey. Ama bu çocuklar bu başardı. Yani Küba'da izlediğiniz gösterimlerde de Türkiye'deki gösterimlerde de aynı hissiyatı alabiliyor olmak çok güzel bir şey. Çünkü zaten bizim vermek istediğimiz duygular bu çocukların yansıttığı duygulardı.

İkincisi La Colmenita'nın vermek istediği mesajdır. Çünkü La Colmenita'nın yıllar önce kuruluşu bizlerin ülkemize olan sevgimizin bir ifadesiydi. Fidel'e olan sevgimizin ve José Marti gibi uluslararası alanda bilinen kahramanlarımıza olan sevgimizin ifadesidir. José Marti'ye bakınca uluslararası alanda bilinen bir lideri görüyoruz. Tıpkı Türkiye'ye baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğümüz gibi. Her ikisi de aynı şeyleri hissettiriyor. Bu vesile ile Tin'e yani La Colmenita'nın kurucusu ve direktörü Carlos Alberto Cremata'ya ve bizlere yardımcı olan dostlarımıza çok teşekkür ederiz."

Ankara'daki José Marti heykeline çiçek bırakıldı

Küba'dan ve Türkiye'den çocukların bir araya geldiği buluşmaların biri de Ankara gezisiydi. José Marti Küba Dostluk Derneği ve Küba Büyükelçiliği tarafından yapılan programlarda Anıtkabir ve Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi gezildi; miniklerin hazırladığı çiçekler Mustafa Kemal Atatürk ve José Marti heykellerine bırakıldı. José Marti Küba Dostluk Derneği'nin ev sahipliği yaptığı bir dizi etkinlikte Kübalı çocuklar Türkiye'deki arkadaşlarıyla beraber gün boyu devam eden etkinliklerde bir araya geldi.

Seremoni sırasında José Marti'nin şiirlerini seslendiren çocuklar etkinliğin ardından tekrar buluşmak dileğiyle Türkiye'deki dostlarıyla vedalaştı.