DOSYA | AKP’nin ‘maarif modeli’: Yeni müfredat taslağı ne getiriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını verdiği yeni müfredat programı 26 Nisan’da açıklandı. Bakanlık, yeni müfredatı bir öğretim programları ortak metninde taslak olarak eğitimcilerin ve kamuoyunun incelemesine sundu.

Taslağa ilişkin kapsamlı bir inceleme farklı alanlardan 10'un üzerinde eğitimcinin oluşturduğu TKP’li Eğitim Emekçileri Müfredat Komisyonu ve soL’un işbirliğiyle bir dosya haline getirildi.

Dosyanın ilk bölümünde MEB’in Öğretim Programları Ortak Metni’ne ve Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerine ilişkin program taslağına odaklandık.

Yeni Müfredat Dosyası’nın ikinci bölümünde okul öncesi dönem ve ilkokul derslerini ele aldık.

Müfredat değişikliğine mercek tutan yazı dizimiz önümüzdeki günlerde yeni başlıklarla devam edecek.

soL yazarı ve eğitimbilimci Prof. Dr. Rıfat Okçabol, müfredat değişikliği köşe yazısında ele aldı.

Yeni modelin ciddiyetten uzak ve tutarsızlıklarla dolu olduğunun altını çizen Okçabol, "Modelin AKP anlayışında nesiller yetiştirme hedefiyle hazırlanmış olduğu anlaşılmaktadır" değerlendirmesinde bulunuyor.