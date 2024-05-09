Özel okul patronlarının sendika korkusu: TED Kocaeli Koleji'nde 4 öğretmenin işine son verildi

TED Kocaeli Koleji’nde çalışan Birlik Sendikası üyesi öğretmenlere 3 Mayıs Cuma günü işlerine son verileceği tebliğ edildi.

2 yılı aşkın bir süredir Birlik Sendikası'yla mücadele ederek emeklerinin karşılığını talep eden TED Kocaeli Koleji öğretmenleri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve geçinemedikleri maaşlarının yeniden düzenlenmesi için taleplerini hukuki çerçevede yöneticilere sunmuştu.

Bu taleplerini iletirken eğitimin aksamamasını merkeze koyarak öğrencilerinin etkilenmemesi için büyük çaba sarf eden öğretmenlere işverenin yanıtı sendikayı tanımadıkları ve taleplerini yerine getirmeyecekleri oldu.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı planlamaları kapsamında okula yeni eğitim döneminde çalışmaya devam etmek istediklerini yazılı bir beyanla ileten 4 sendikalı öğretmene okul yönetimi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden sözleşmelerinin yenilenmeyeceği belirtildi.

Açık bir şekilde sendikal ayrımcılıkla karşı karşıya kalan öğretmenlere öğrenci ve veliler destek verdi.

Öğretmenlerin işten çıkarılmaması için okul yönetimiyle görüşmeler yapan, mesajlarını ileten öğrenciler duruma tepkilerini ifade etmek için siyah giyinerek okula geliyor. Veliler de öğrencilerle birlikte verilen kararın geri çekilmesini talep ediyor.

'TED Kocaeli Koleji patronu suç işliyor'

Birlikte Sendikası'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada da "Sendikal ayrımcılık yapan, öğretmenlere herhangi bir gerekçe sunma zahmetinde bile bulunmayan işveren açık bir şekilde usulsüz davranmaktadır" denildi.

Özel okul öğretmenlerinin sendikalı olmasının önünde hiçbir yasal engel bulunmadığı vurgulanan açıklamada "Özlük hakları bakımından 4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışan özel okul öğretmenleri işçi sendikasına üye olabilirler. Patronun öğretmeni sendikalı olduğu için işten çıkarması ise açıkça hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

Sürecin takipçisi olduğunu duyuran Birlik Sendikası, TED Kocaeli Koleji’nde öğretmenlerin haksız yere işten çıkarıldığını vurguladı. "Öğretmenlerimize yapılan haksız ve hukuksuz davranışa karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öğretmenleri korkutarak, işten çıkararak kendilerine güvenli bir alan yaratacağını düşünen patronlar bilmeli ki, öğretmenlerin sömürülmediği, haklarının tam olarak teslim edildiği ve mesleki itibarının yeniden tesis edildiği bir gün gelene kadar mücadelemizden bir adım geri atmayacağız."