Hacettepeli öğrencilerden protesto: Sermayeye değil, öğrenciye bütçe

Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe Kampüsü’nde bulunan "Beytepe Açık Hava Amfi Tiyatrosu"nu 25 Mayıs’ta konser vermek üzere “Durul Organizasyon” adlı AKP bir organizasyon şirketine kiraladı ortaya çıkmıştı. Kamusal mekanların ve kaynakların özel şirketlere peşkeş çekilmesine itiraz eden öğrencilerin bu sefer gündeminde ise yemekhaneye gelen zamlar oldu.

"Kaynakların özel şirketlere değil, öğrencilere ayrılması gerektiğini" ifade eden öğrenciler Hacettepe Beytepe Kampüsü'nde bir araya gelerek yemek ücretlerine gelen yüzde 33'lük zammı protesto etti. "Müşteri değil, öğrenciyiz" diyen öğrenciler açıklamalarında "Bir ardayız çünkü eşit, bilimsel eğitim ancak bizim sözümüzle mümkün. Bir aradayız çünkü üniversitemizin rektörlüğün ve şirketlerin rant kapısı olmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

'Yemekhane zammı geri çekilsin'

Bu sene Hacettepe öğrencilerinin intiharlarla gündeme geldiğini hatırlatan öğrenciler "Bize reva gördükleri zamlar, intiharlar ve umutsuzluktan başka bir şey değil" derken aynı zamanda yaptıkları başvuru ve taleplerin de karşılıksız ya da sonuçsuz kalmasına dikkat çekti.

"Üniversitelerimizi bir şirket gibi yöneterek bizleri eşit ve bilimsel eğitimden mahrum bırakanlar, bugün yemekhane zamlarıyla öğrencisinin ekonomik şartlarda ezilmesine göz yumuyorlar. Üniversite bütçemizin nereye harcandığını şeffaflıkla öğrenemiyor, öğrenciler için düzenlenen şenlikte bile fikrimizin bir öneminin olmadığını görüyoruz" diyen Hacettepe öğrencilerinin açıklaması şu şekilde:

"Her geçen gün birliklerimize saldırılar, eylemlerimize tehditler savuran bir yönetimle karşı karşıyayız. Ancak biliyoruz ki bizim birliğimiz de mücadelemiz de tüm bu saldırılar ve baskılardan daha büyüktür. Bir tarafta okulumuzu çeşitli anlaşmalarla kiralayanlar diğer tarafta ise her gün yeni bir zorlukla baş etmeye çalışan biz öğrenciler.

Semt servislerimizden tutun fakülte kantinlerimize kadar her ihtiyacımız rektörlüğün çıkarları, ihaleleri sebebiyetiyle elimizden alınıyor. Bize reva gördükleri ise zamlar, intiharlar ve umutsuzluktan başka bir şey değil.

3 Mayıs günü gerçekleştirdiğimiz eylem sonrasında üniversite yönetiminin hiçbir bileşeninden geri dönüş sağlanmaması sonucu bugün tekrardan öğrenciler olarak bir araya geldik. Görmüş olduk ki biz ısrarcı olmadığımız sürece hakkımız olanı bizlere vermeyecekler. Yemekhanemizden amfimize, fakültelerimizden stadyumumuza kadar hiçbir alanında söz sahibi olamadığımız üniversitemizin asıl sahipleri olarak taleplerimizi söylemeye geldik ve bu konuda sonuna kadar ısrarcı olacağız.

O gün de belirtmiştik;

Bir ardayız çünkü eşit, bilimsel eğitim ancak bizim sözümüzle mümkün

Bir aradayız çünkü üniversitemizin rektörlüğün ve şirketlerin rant kapısı olmasına izin vermeyeceğiz

Bir aradayız çünkü atanmış yönetimlerin keyfi kararlarını tanımıyoruz.

Bizim adımıza, bize sorulmadan alınan her kararın karşısında sözümüzü söylemek için buradayız, bir aradayız!

Rektörlüğe yürümeden önce burada da bir kez daha taleplerimizi sıralıyoruz: