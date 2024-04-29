'İstifa etmeyi düşünüyorum' demişti: İspanya Başbakanı Sánchez'den 'göreve devam' kararı

Sağcı grupların hedef göstermesinin ardından geçtiğimiz hafta istifa etmeyi düşündüğüne dair bir mektup yayımlayan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, görevine devam edeceğini açıkladı.

İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Genel Sekreteri olan Sánchez, Madrid mahkemesinin eşi Begoña Gómez hakkında soruşturma başlattığını açıklamasının ardından görevinden istifa etmeyi düşündüğünü bildirmişti. Mahkeme, Gómez hakkında "nüfuzunu kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiası nedeniyle" soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, geçmişte İspanya'nın aşırı sağıyla bağlantıları olduğu bilinen Manos Limpias (Temiz Eller) adlı grubun şikayeti üzerine açılmıştı.

Sánchez, bu sabah yaptığı konuşmada, başbakan olarak devam etmeye karar verdiğini söyleyerek, kolektif bir düşünce birliğinin yanı sıra "kamusal yaşamdaki zehirli uygulamaların temizlenmesi" çağrısında bulundu.

Sánchez, İspanya toplumunu "dünyaya örnek ve ilham kaynağı" olmaya çağırdı.

Sağcı partiler hedef gösteriyordu

İspanya'da sağcı muhalefet partileri, açılan soruşturmanın ardından Sánchez'e yönelik saldırılarını artırmıştı.

Sánchez, muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Núñez Feijóo ve aşırı sağ Vox partisinin lideri Santiago Abascal başta olmak üzere siyasi rakiplerini "aşırı sağcı bir dijital galaksi ve Manos Limpias ile işbirliği yapmakla" suçlamıştı.

Muhalefet partileriyse, Sánchez'i "alaycı manevralar, melodram ve takıntı" yapmakla suçlamıştı.

PP lideri Feijóo, Cumartesi günü yaptığı açıklamada,“Sánchez'e merkezi olarak odaklanan biz vatandaşlar olmamalıyız; Sánchez vatandaşlara odaklanmalı. Bay Sánchez, sorun İspanya'nın başbakanı olmanın buna değip değmeyeceği değil. Sorun İspanya'nın sizin gibi bir başbakanı hak edip etmediğidir" demişti.

Vox partisiyse, Sánchez'in hâlâ istifa etmemiş olmasının "demokratik bir anomali" olduğunu ve "eşi bu kadar ciddi iddialarla karşı karşıyayken Sánchez'in başbakanlığa nasıl devam edebildiğini Avrupa'nın kendisine sorduğunu" söyledi.

'Durup düşünmem lazım' demişti

Sánchez, geçtiğimiz hafta danışmanları olmaksızın yazdığı anlaşılan kamuya açık mektubunda, “Artık bu noktaya geldiğimize göre, kendime oldukça meşru bir şekilde şu soruyu soruyorum: Her şeye değer mi? Gerçekten bilmiyorum. Durup düşünmem lazım" demişti.

Haftanın geri kalanında kendisine ait kamu görevlerini iptal ettiğini ve görevinden istifa etmeyi düşündüğünü duyuran Sánchez, siyasi muhalifler ve sağcı medya tarafından kendisine ve eşine karşı gerçekleştirilen temelsiz "taciz ve zorbalık operasyonu" sonrasında kendisini pozisyonunu değerlendirmeye mecbur hissettiğini söylemişti.

Madrid mahkemesi Sánchez'in eşi Begoña Gómez hakkında "nüfuzunu kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiası nedeniyle" soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Sánchez destekçileri sokağa çıkmıştı

İspanya başkenti Madrid'de binlerce kişi hafta sonu Pedro Sánchez'e desteklerini göstermek ve başbakan olarak kalması yönünde çağrıda bulunmak için yürüyüşler düzenlemişti.