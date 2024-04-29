Yerlikaya AYM kararını tanımıyor: Taksim’e 'yasak' açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da Taksim Meydanı’nın “toplantı ve gösteri yürüyüşleri için uygun olmadığını” öne sürerek 1 Mayıs’ta Taksim’de yapılacak kutlamalara izin vermeyeceklerini söyledi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Yerlikaya, DİSK’in ve bazı sendikaların 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için başvuru yaptıklarını, İstanbul Valiliği’ninse bu taleplere izin vermediğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndaki kutlamaları yasaklamanın hak ihlali olduğuna yönelik geçen Aralık ayında Resmi Gazete’de yayımlanan kararına karşın, Yerlikaya Taksim’de bir araya gelme çağrılarını hedef aldı. Yerlikaya “Terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyorlar” ifadesini kullandı.

Yerlikaya “Taksim Meydanı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır” diye konuştu.

Bakan Yerlikaya’nın bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından, “bombalı saldırı hazırlığında” olduğu belirtilen 8 IŞİD’linin İstanbul Beykoz’da yakalandığı operasyonu duyurması dikkat çekti. Anadolu Ajansı'nın operasyonla ilgili servis ettiği haberdeyse gözaltına alınanların 1 Mayıs’ta Taksim’de eylem hazırlığında oldukları öne sürüldü. Haberde “Yine şüphelilerin bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlayıcı üretip, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki kutlamalarda başta Taksim olmak üzere çeşitli meydanlarda eylem arayışında oldukları tespit edildi” ifadeleri yer aldı.

Kemer sıkma programına karşı işçilerin seslerini en güçlü şekilde duyuracakları 1 Mayıs öncesinde sözkonusu operasyonun aktarılış biçimi 1 Mayıs’a katılımı azaltmaya yönelik bir çaba olarak değerlendiriliyor.

Özel'den Yerlikaya'ya telefon: 'CHP üyeleri görev yapabilir'

Öte yandan Yerlikaya’nın “yasak” açıklamasının ardından düzen muhalefetinden bir kez daha “izin verin, biz hizaya sokarız” talebi geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Yerlikaya’yı telefonla arayarak 1 Mayıs’ın Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini istedi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Bakan Yerlikaya'yı telefonla aradı. Görüşmede Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayan Özgür Özel, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi. Özgür Özel, Taksim kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

DİSK'ten AYM kararı hatırlatması

DİSK de Yerlikaya’nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Anayasa Mahkemesi’nin Ekim 2023 tarihli kararını hatırlattı.

"Bir elimizde karanfillerimiz, bir elimizde alttaki karar metni ile #1MayıstaTaksime" çağrısında bulunan DİSK paylaşımda AYM kararının şu bölümüne yer verdi:

" ... işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekânın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır.”

AYM, 1 Mayıs'ta, Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi" olduğuna hükmetmişti.

TKP: Taksim açılacaksa bu işçi sınıfının, devrimcilerin, komünistlerin mücadelesiyle olacak

Öte yandan sermaye düzeninin bir parçası olan CHP'nin 1 Mayıs gündemine ev sahipliği yapma çabaları TKP’nin tepkisine yol açmıştı.

1 Mayıs için “Memleketi çok uluslu tekellerin yağmasına açıp emekçilere kemer sıkmayı vaaz edenlere karşı, bu 1 Mayıs’ta başta Taksim Meydanı’nda olmak üzere alanlarda olacağız” açıklamasını yapan TKP, Özel’in açıklamalarına da tepki göstermişti.

TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk İnam soL’a yaptığı açıklamada “CHP yıllardır patron düzeninin parçası olmasının getirdiği bir sorumlulukla dahil olmadığı 1 Mayıs gündemine, yerel seçim sonrası DİSK'i de yanına alarak ev sahipliği yapmaya çalışıyor” demiş, “1 Mayıs alanına hangi pankartın gireceği, işçilerin, emekçilerin kararıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Senem Doruk İnam “Özgür Özel de AKP iktidarı da işçilerin iradesinin üzerinde bir güçleri olduğunu sanıyorlarsa fena halde yanılıyorlar. 1 Mayıs'ta Taksim açılacaksa bu patronların kemer sıkma önerilerinin AKP ile birlikte en büyük destekçisi olan CHP yönetiminin kefil olmasıyla değil, yıllardır olduğu gibi işçi sınıfının, devrimcilerin, komünistlerin mücadelesiyle olacaktır” diye belirtmişti.