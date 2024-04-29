Cezalar ve baskılar sonuç vermedi: Amedspor'un şampiyonluğa giden hikayesi

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amedspor, rakibi Somaspor’u 1-0 yenerek şampiyonluğu garantiledi. Yıllardır ırkçı saldırılara maruz kalan, onlarca maç seyircisiz oynama cezası alan Amedspor, on beş yıl sonra TFF 1. Lig’e yükselen ilk Diyarbakır takımı oldu. Diyarbakırlılar takımlarının şampiyonluğunu kutlamak için sokaklara çıktı.

1972’de Turan Gazozları sponsorluğunda Melikahmet Turanspor olarak kurulan takımın ismi, 1985 yılında Melikahmetspor olarak değiştirildi. 1990 yılında Diyarbakır Belediyesi’nin aldığı takımın ismi Diyarbakır Belediyespor oldu, kulübün resmi kuruluş yılı olarak bu tarih gösteriliyor. 1993’te Diyarbakır’ın Büyükşehir statüsü kazanmasın ardından takımın ismi de Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor oldu.

1999’da DEHAP’a geçen belediye, kulübün Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (DİSKİ) gelir elde etmesi adına takımın ismini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor olarak değiştirdi. 2010 yılında tekrar Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ismini alan takım, 2014’te ise bugün bilinen ismi olan Amedspor, resmi adıyla Amed Sportif Faaliyetler Kulübü oldu.

Amedspor, Diyarbakır’a atanan kayyım dahil pek çok çevreden baskı gördü. Hem isminde Diyarbakır’ın eski ve Kürtçe karşılıklarından Amed’in geçmesi hem Kürt takımı olması Amedspor’un karşısına çıkan zorlukların nedenlerindendi.

Diyarbakır takımlarına yapılan ırkçı saldırılar Amedspor’la başlamadı

Diyarbakır takımlarına karşı gerçekleştirilen ırkçı saldırılar, Amedspor’la başlamadı. Diyarbakırspor’un kurulduğu 1968’den beri Diyarbakır takımları bu tarz saldırıları yaşadı. 1969’da Diyarbakırspor-Kırıkkalespor deplasmanında “Kürtler dışarı” tezahüratları yapıldı. Vanspor gibi bölge takımları da ırkçı saldırılardan nasibini aldı.

12 Eylül darbesiyle birlikte “Kürtler dışarı” tezahüratlarının yerini “PKK dışarı” tezahüratları aldı. Şimdi olduğu gibi Diyarbakırspor’un gittiği her stadyuma “Ne mutlu Türküm diyene”, “Her Türk dünyaya bedeldir” gibi sözler asıldı, bu tarz tezahüratlar yapıldı.

2009’daki Bursa-Diyarbakır maçından ‘Beyaz Toros’ ve ‘Yeşil’li ölüm tehditlerine uzanan yol

26 Eylül 2009 tarihinde oynan Bursaspor-Diyarbakırspor maçı, Bursa ve Diyarbakır takımları arasında yaşanan olayların başlangıcı oldu.

Bursaspor’un 4-0 kazandığı maçta Bursaspor taraftarları Diyarbakırlılara saldırdı, ırkçı saldırılarda 5’i çocuk 25 Diyarbakırspor taraftarı yaralandı. Bu yıllarda Süper Lig’de olan takım, saldırıların devam etmesinin ardından toparlayamayarak Süper Lig’den düştü.

Diyarbakırspor’un yaşanan saldırılar ardından tekrar toparlayamaması üzerine Bursaspor başka bir Diyarbakır takımı olan Amedspor’la eşleşti. Neredeyse her maçı olaylı geçen Amedspor-Bursaspor müsabakalarında akıllara kazınan olayların başını 5 Mart 2023’te Bursa’da oynanan maç çekti.

Karşılaşmadan bir gün önce Amedsporlu futbolcuların kaldığı otel önünde havai fişek patlatıp futbolcuları taciz eden Bursaspor taraftarları, maç günü faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen “Beyaz Toros” ve “Yeşil” kod adlı kontrgerilla Mahmut Yıldırım’ın pankartını açtı. Maç esnasında sahaya yüzlerce yabancı madde atıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) olay sonrası Bursaspor’a önce 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası verdi. Ardından seyircisiz oynama cezası 9’dan 7’ye indirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakılırken Bursaspor yönetimi Amedsporlu futbolculara saldıran taraftarı savundu.

‘Çocuklar ölmesin maça gelsin’ pankartına ceza

Kürt illerinde hendek savaşlarının yaşandığı günlerde Amedspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında Fenerbahçe ile oynadığı maça “Çocuklar ölmesin maça da gelsin” pankartı açtı. Fenerbahçe ve Amedsporlu futbolcuların beraber arkasında durduğu pankart, TFF’ye bildirilmediği gerekçesiyle PFDK tarafından 5000 TL cezaya çarptırıldı. Amedspor yönetimi pankartı TFF’ye bildirdiklerini ancak kendilerine yanıt verilmediğini belirtti.

PFDK konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 09.02.2016 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, seremoniye izinsiz pankart ile çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” dedi.

Diyarbakır kayyımı Amedspor’a bütçe ayırmanın önkoşulu olarak ‘İsim değiştirin’ dedi

1 Kasım 2016’dan 15 Nisan 2019’a kadar Diyarbakır’da kayyım olarak bulunan Cumali Atilla, 2017 yılında kulüp yönetimiyle yaptığı bir toplantıda belediye desteğinin gelmesi için kulübün isminin değiştirilmesini istedi.

Belediyeden bazı isimlerin de kulüp yönetimine alınması isteyen Atilla’nın isteği kulüp tarafından reddedildi. Atilla, bunun üzerine “Olamayacaksa bizim de şu an yapabileceğimiz bir desteğimiz olmaz” dedi.

Amedspor, belediye desteğinin olmadığı o tarihlerde TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta üst sıralarda mücadele ediyordu.