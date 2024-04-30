Taksim'e '1 Mayıs' ablukası: Yasaklamaların anlamı işçi sınıfına saldırı

Meslek odaları ve sendikaların 1 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını açıklamasının ardından siyasi partiler de İstanbul'da 1 Mayıs alanı olarak Taksim’i işaret etti. Fakat önce İstanbul Valisi Davut Gül, sonra da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim’i yasakladı. 1 Mayıs’tan bir gün önce valilik yaptığı duyuruyla, Taksim’e çıkma ihtimali olan tüm yollarda ulaşımı durdurdu.

Açıklanan kararlara göre karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlamalar saat 04.00’te, deniz ve raylı sistem için kısıtlama uygulamaları saat 05:30 itibarıyla başlayacak. Valilik, Beyoğlu ve Fatih çevresinde birçok yolun ulaşıma kapatılacağını, toplu ulaşımınsa büyük ölçüde durdurmasına karar verdi. Bununla da kalınmadı. Alınan bir dizi yasaklama kararlarına göre İSPARK’a ait otoparklar boşaltılacak, çöp konteynerleri toplatılacak, polisin kapattığı alanlara belediye çalışanları giremeyecek.

Öte yandan Mecidiyeköy, Şişli, Taksim, Fatih, Kadıköy ve yakın çevredeki hastaneler başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin yeterli sağlık personeli ile hazır bulundurulmasına da karar verildi. Bir diğer görevlendirme de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan ve Gayrettepe Hizmet Binalarında ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeterli sağlık ekibinin bulunması.

İktidar, emekçilerin 1 Mayıs’ta alanlarda emekten gelen gücünü göstermesini engellemek için "güvenlik" bahanesine sığınıyor. Oysa izinli kutlamalarda iktidarın sarsılması dışında sorun yaşanmıyor.

Yasakların anlamı işçi sınıfına saldırı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi Üyesi Senem Doruk İnam, yasaklamaların anlamının işçi sınıfına yapılan saldırının önemli bir parçası olduğunu söyledi. TKP için İstanbul’da 1 Mayıs’ın adresinin Taksim olduğunu yineleyen Doruk İnam, “İstanbul’da 1 Mayıs’ın adresi Taksim’dir” dedi.

Yasakların 1 Mayıs’ta sömürüye, eşitsizliğe karşı durmalarını ve meydan okumalarını engelleyemeyeceğini dile getiren Senem Doruk İnam şunları söyledi:

“1 Mayıs işçi sınıfının sömürüye, işsizliğe, hayat pahalılığına meydan okuduğu bir mücadele günü fakat bugün İstanbul’da hükümet 1 Mayıs'a bir yasak getirmeye çalışıyor.

İstanbul'da yalnızca Taksim Meydanı değil neredeyse Avrupa Yakası'nın tümünü 1 Mayıs kutlamak isteyen emekçilere kapatılmış durumda. Bu yalnızca bir meydanı kapatmak ve güvenlik önlemi almak değildir ki zaten bu kadar önlemin nedeni bir güvenlik sorunu değildir. Güvenlik sorununun kendisinin siyasi iktidar olduğunu biliyoruz. Bu yasaklamaların anlamı da işçi sınıfına yapılan saldırının önemli bir parçasıdır.”

Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs sabahı saat 9.30’da Taksim’e yürümek üzere Saraçhane’de, Atatürk Bulvarı, Eti Maden Misafirhanesi’nin önünde toplanacak.

42 binin üzerinde güvenlik görevlisi görev yapacak

İstanbul Valisi Davut Gül’ün bugün yaptığı açıklamaya göre 42 binin üzerinde güvenlik personeli görev yapacak. Vali Gül şunları açıkladı:

"Yarın yapılması istenen yasa dışı gösteriler için çağrılar var. Biz güvenlik tedbirlerimizi alıyoruz. Biz yasal olan 40 yerin dışında yapılmak istenen gösterilere izin vermiyoruz. Vatandaşlardan ricamız kapalı olan bölgelere gelmemeleri. İsterdik ki, yarın vatandaşlar Taksim'de gezsin dolaşsın. Maalesef olmadı. Yarın 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz görev yapacak.”

Meydanı gözaltına aldılar

İstanbul'da, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim, Beşiktaş, Saraçhane, Şişhane, Pangaltı ve Harbiye gibi birçok bölge ile Taksim Meydanı'na çıkan noktalara bariyerler yerleştirilmeye başlandı.

Bakan Yerlikaya 'izin yok' dedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dün yaptığı açıklamada Taksim Meydanı'nda güvenlik sorunu olduğunu öne sürdü. Yerlikaya şunları söyledi:

“Görüyoruz ki, terör örgütleri de son bir haftadır 54 sosyal medya hesabından, 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyor.

Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum; Taksim Meydanı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü, Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Bir hak ve özgürlüğü koruma adına, mülkiyet hakkı, serbest ticaret yapma hakkı, seyahat hak ve özgürlüğü ile diğer kişisel hak ve hürriyetleri riske edilemez.

Hele ki, sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz.”

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok noktada araçları durdurarak güvenlik kontrolü yaptı.

AYM: Taksim işçi ve emekçilerin ortak hafızası, kuşaklar boyunca aktarmalı

DİSK ve KESK'in, 2014 ve 2015'te 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasının engellenmesine ve polis şiddetine ilişkin başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi, hak ihlali kararı vermişti.

AYM, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin iki başvuruyu ayrı ayrı ele aldı ve Taksim'de kutlama yapılmasının engellenmesinin "Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi" olduğuna oy çokluğuyla hükmetti. Kararda Muhterem İnce karşı oy kullandı.

Kararında, 1977 yılındaki katliama atıfla Taksim'in işçi ve emekçilerin "ortak hafızası" ve "sembolik değeri" olduğuna vurgu yapan AYM, meydanın önemine ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

“Bu nedenle işçi ve sendika kültürünün yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı yalnızca 1 Mayıs günü orada olanların dayanışmasının değil, aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı'nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için burada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekanın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olmaktadır."

Ayrıca hangi mekanın toplantıya en uygun olacağını seçme serbestisinin toplantının düzenleyicilerine de tanınması gerektiği bildirildi.

İstanbul'a 1 Mayıs ablukası

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – METRO A.Ş.;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;

M2 Yenikapı – Seyrantepe - Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması, Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının seferlerinin durdurulması, İstiklal Caddesi üzerinde Nostalji Tramvay seferlerinin durdurulması, Tünel Meydan - Karaköy arası Füniküler hattı seferlerinin durdurulması, Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli istikameti ve Fatih istikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması, M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması, M7 İstoç - Yıldız metro hattının Kağıthane - Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması, Bağcılar - Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Topkapı - Kabataş arasında yolcu taşınmaması, T5 Eminönü - Alibeyköy tramvay hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali - Eminönü arasında yolcu taşınmaması, T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonunun son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı - Kazlıçeşme arasında yolcu taşınmaması, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

İDO A.Ş ve ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;

Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu ve araç taşınması, Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına “Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskeleleri ile Harem-Sirkeci arası” yolcu ve araç taşınmaması, Adalar’a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi,

Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına yolcu taşıması, Ancak; Anadolu yakasından Avrupa yakasına “Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Eminönü iskelelerine” yolcu taşınmaması, Adalar’a yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, Eyüpsultan tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, Ancak; Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

TCDD ve DLH MARMARAY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren;

1- Marmaray Sirkeci İstasyonlarının çift taraflı olarak sefere kapatılması,

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

Fevzi Paşa Caddesi (Yavuz Selim Caddesi kesişimi) Macar Kardeşler Caddesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Vezneciler Caddesi Sahil Kennedy Caddesi (Kumkapı dönüşleri ve Sirkeci arası) Ragıp Gümüşpala Caddesi Reşadiye Caddesi Kadir Has Caddesi (Demir Kilise ile Unkapanı arası) Cemil Birsel Caddesi Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ve Sirkeci arası) Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprü ve Galata Köprüleri Gazi Mustafa Kemal Caddesi (Sahil Kennedy Caddesinden Mudurnu ve Aksaray’a katılım)

FATİH İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

Sahil Kennedy Caddesi Haliç Köprü D 100 Avrasya Tünel Namık Kemal Caddesi 10. Yıl Caddesi Vatan Caddesi Haliç Köprüsü Sahil Kennedy Caddesi

BEYOĞLU İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli ve Unkapanı Köprüsü istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Şişhane Işıklar kapama noktası ile Taksim Divan Kavşağı kapama noktası arası) Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası) Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti trafiğe kapatılacaktır. (Turabi Baba Cadde kesişimi ile İplikçi Varyant arası) Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağı’ndan trafiğe kapatılacak. Darülaceze Caddesi istikametine akım verilmeyecek. Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak ile Aylin Sokak kesişimi Darülaceze Caddesi istikameti kapatılacak. Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi ile Irmak Caddesi Dolapdere istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü ile Dolapdere Kavşak arası) Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kurtuluş Caddesi kesişimi ile Tarlabaşı Bulvarı arası) Turabi Baba Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan ile Refik Saydam Caddesi arası) Sazlıdere ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Dolapdere Kavşak ile Divan Kavşak arası) Mete Caddesi Taksim Akm istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Askerocağı Cadde kesişimi Işıklar Kapama Noktası ile Akm önü kavşak arası) Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Mete Kavşak kapama noktası ile Şehitler Tepesi arası) İnönü Caddesi Taksim Akm ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akm önü kavşak ile Şehitler Tepesi ışıklar kapama noktası arası) Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır. (Akm kavşak ile Kazancı Yokuşu kapama noktası arası) Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan ve Cihangir istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kazancı Yokuşu kapama noktası ile Akarsu Yokuşu başı kapama noktası arası) İstiklal Caddesi ve İstiklal Caddesi’ne bağlanan bütün yollar trafiğe kapatılacaktır. (Taksim Meydan ile İlk Belediye Caddesi kapama noktası arası) Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Tepebaşı Işıklar kesişimi ile Beyoğlu Belediyesi arası) İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır. (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye önü kapama noktası ile İstiklal Caddesi Tünel - Meydan arası) Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan ve Unkapanı Köprü istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan itibariyle) Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan itibari ile) Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan kapama noktası ile Boğazkesen Caddesi kapama noktası arası) Necati Bey Caddesi Dolmabahçeistikameti trafiğe kapatılacaktır. (Karaköy Meydan ile Tophane ışıklar arası) Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Defterdar Yokuşu girişi kapama noktası ile Yeni Çarşı Cadde girişi kapama noktası) Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Boğazkesen Cadde kesişimi ile Sıraselviler Caddesi arası) Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe ve Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kadırgalar Caddesi kapama noktası ile Tophane ışıklar kapama noktası arası) Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak trafiğe kapatılacaktır. (Akyol Taksi Durağı önü Bolahenk Sokak kesişimi ile Cihangir Caddesi arası)

BEYOĞLU İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

Donanma Caddesi Fişekhane Deresi Caddesi Dereboyu Caddesi Bülent Demir Caddesi Irmak Caddesi Kurtuluş Deresi Caddesi Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi Fatih Sultan Caddesi Fatih Sultan Mimberi Caddesi Alt Baruthane Caddesi Üst Baruthane Caddesi Kulaksız Caddesi Okmeydanı Caddesi Hasköy Caddesi Kumbarhane Caddesi İmrahor Caddesi Asker Ocağı Caddesi

ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

Cumhuriyet Cadde Şişli ve Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Divan Otel önü kavşak ile Harbiye Askeri Müze önü kapama noktası arası) Halaskargazi Caddesi Şişli ve Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze önü ışıklar ile 19 Mayıs Cadde kesişimi arası) Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Nişantaşı kavşak noktası ile Osmanbey kavşak arası) Abide-i Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye önü ışıklar itibariyle trafiğe kapatılacaktır. Büyükdere Cadde Taksim Meydan ve Şişli istikameti trafiğe kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde kesişimi ile Mecidiyeköy Meydan arası) Büyükdere Caddesi Esentepe varyant altı ile Mecidiyeköy arası araç trafiğine kapatılacaktır. Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-i Hürriyet Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı ile Abide-i Hürriyet Cadde arası) Darülaceze Caddesi araç trafiğine kapatılacaktır. Abide-i Hürriyet Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe Işıklar ile Ergenekon Caddesi arası) İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Abide-i Hürriyet Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası) Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti trafiğe kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde kesişimi ile Halaskargazi Cadde arası) Dolapdere Caddesi Pangaltı altı istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Poyraz Sokak kesişimi ile Ergenekon Caddesi arası) Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı kesişimi ile Yay Meydanı Sokak arası) Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü itibari ile) Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim dönüşü itibari ile) Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Cadde kesişimi itibari ile) İncirli Dede Caddesi Feriköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Cadde kesişimi itibari ile) Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel girişi itibari ile) Duçi Sokak ile Huzur Sokak Sıracevizler Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Bomonti Kavşak girişleri itibari ile) Esen Sokak ile Hasat Sokak Şişli Camii istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Çiftecevizler Caddesi girişleri itibari) Darülaceze Caddesi Abide-i Hürriyet Cadde istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Şişli Belediye önü kavşak itibari) Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan gelişi Uzay Otomotiv istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Tünel İşletme Müdürlüğü gerisi Odese Bulvarı ayrımı itibariyle) Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii önü itibariyle) İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti istikameti trafiğe kapatılacaktır. (İmrahor Kağıthane ve Sütlüce girişleri itibariyle)

ŞİŞLİ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan ile Zincirlikuyu arası Mecidiyeköy Yolu Caddesi Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak Bülent Tarcan Caddesi Hakkı Yeten Caddesi Vali Konağı Caddesi Aytekin Kotil Caddesi 19 Mayıs Caddesi Kadırgalar Caddesi, Bayıldım Caddesi ile Adil Baba Kavşak arası Maçka Caddesi Teşvikiye Caddesi Abdi İpekçi Caddesi Mim Kemal Öke Caddesi Taşkışla Caddesi Kurtuluş Caddesi Bozkurt Caddesi Silahşör Caddesi Avukat Caddesi Çiftecevizler Caddesi Darülaceze Caddesi

BEŞİKTAŞ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR

Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Balmumcu Kavşak ve Zincirlikuyu Balmumcu alt geçit girişi ile Merkez Komutanlığı ışıklar arası) Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Merkez Komutanlığı ışıklar ile Beşiktaş Meydan arası) Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı trafiğe kapatılacaktır. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı katılımı itibariyle) Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan dönüşü trafiğe kapatılacaktır. (Yıldız, Serencebey ve Eski Ortaköy Dönüşü ışıklar itibari ile) Çiğdem Sokak ile Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak trafiğe kapatılacaktır. (Çırağan Caddesi kesişimi itibari ile) Beşiktaş Cadde Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan ile Süleyman Seba Cadde başı ışıklar arası) Dolmabahçe Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Süleyman Seba Cadde başı ile Kadırgalar ışıklar arası) Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak kesişimi itibari ile) Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy istikameti trafiğe kapatılacaktır. (Asker Ocağı Cadde kesişimi Süzer Plaza önü kapama noktası ile Dolmabahçe Meydan arası)

BEŞİKTAŞ İLÇESİ ALTERNATİF YOLLAR

Barbaros Bulvarı Çıkış istikameti Çırağan Caddesi Ortabahçe Caddesi Süleyman Seba Caddesi Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar ile Bayıldım Caddesi arası Bayıldım Caddesi Şair Nedim Caddesi Nüshetiye Caddesi Ihlamur Yıldız Caddesi Emirhan Caddesi Ayazma Dere Caddesi Yıldız Caddesi Palangalar Caddesi Balmumcu Şakir Kesebir Sokak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikameti

D- 100 KAPANACAK YOLLAR

D-100 Kuzey Mecideyeköy ayrım D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim ayrımları D-100 Kuzey Okmeydanı Yanyol Kasımpaşa Taksim ayrımları Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa ayrım D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy ayrım D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu ayrım

ALTERNATİF YOLLAR

D-100 Kuzeyden Mecidiyeköy’e giden akım kapatılarak Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek)

Kuzey Çağlayan Yanyol’dan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak akım Haliç istikametine yönlendirilecek)

Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine yönlendirilecek)

TEM istikametinden gelip Piyalepaşa istikametine giden akım kapatılarak Haliç istikametine verilecek)

Güney Haliç istikametinden Piyale Paşa’ya giden akım kapatılarak D-100 Güney istikametine verilecek)

Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım D-100 güney istikametine yönlendirilecek)

D100 Güney istikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım Levent Sarıyer istikametine yönlendirilecek)

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü uygulanmak üzere Valiliğimizce alınan ve ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ edilen önlemler;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 39 İlçe Belediye Başkanlıklarınca;

İlimiz genelinde gerçekleştirilecek miting, toplumsal olay, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması vb. hakkında kolluk kuvvetleri tarafından emniyet tedbiri alınmadan önce;

Çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi,

Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda, belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,

İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs güzergahlarının alternatif güzergahlara kaydırılması,

Güzergâh üzerinde bulunan cam durakların kaldırılması,

Kolluk kuvvetlerinin, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek diğer hususların da göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin alınması,

01 Mayıs 2024 Çarşamba günü Saat 05.30 itibariyle;

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy İlçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,

- Afet Koordinasyon Merkezi Genel Müdürlüğünce (AKOM):

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren AKOM birliğinin uygun bir yerde hazır bekletilerek, birliğin nerede bulunacağının Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi,

- Çevre Kor.ve Kont. Daire Bşk. Deniz Hiz. Müdürlüğünce;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması,

Görevli personelin açık kimlik ve irtibat bilgilerinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne bildirilmesi,

-İSPARK A.Ş.

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesi,

Ayrıca; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Fatih İlçelerinde Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine araç parkına bir gece öncesinden müsaade edilmemesi,

- İtfaiye Daire Başkanlığınca; 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren,

- Yeterli sayıda itfaiye aracı ve su tankerinin belirlenen noktalarda görevlileri ile birlikte hazır bulundurulması,

- Yol Bakım Müdürlüğüne;

-Belirtilen sayıda iş makinesi ve kamyonun belirlenen noktalarda hazır bulundurulması,

- Zabıta Daire Başkanlığı;

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy ilçelerinin seyyar satıcılardan arındırılması için yeteri kadar Zabıta ekibi görevlendirilmesi, görevli personelin bilgilendirilmesi,

- İl Sağlık Müdürlüğü; 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 05.30’dan itibaren

Şehir genelinde belirlenen yerlerde yeterli sayıda ambulansın sağlık personeli ile birlikte (Doktor ve Hemşire) görevlendirilmesi,

Mecidiyeköy, Şişli, Taksim, Fatih, Kadıköy ve yakın çevredeki hastaneler başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin yeterli sağlık personeli ile hazır bulundurulması,

Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan ve Gayrettepe Hizmet Binalarında ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeterli sağlık ekibinin görevlendirilmesi.