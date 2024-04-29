Mehmet Cengiz 'Şimşek programı'ndan umutlu: 'Krizden çalışarak çıkabiliriz ama adam yok'

AKP’yle birlikte zenginleşen patronlardan Mehmet Cengiz, inşaattan madenciliğe hemen her alandaki projeleriyle eleştirilerin hedefi oluyor. Halka ettiği küfürlerle hatırlanan Cengiz, tepkiler karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz cuma günü yeni yatırımları için Romanya yolunu tutan Cengiz, bu defa açık konuştu.

Mehmet Cengiz ilk olarak birçok projedeki ortağı Kalyon İnşaat'ın Karadeniz-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için düzenlenen törene katıldı. Sıkı ortağını Romanya'da yalnız bırakmayan Cengiz, daha sonra resmi görüşmelere başladı.

Kanun hükmünde Cengiz

Cengiz İnşaat ve Mehmet Nazif Günal'ın şirketi Mapa, Romanya'da Sibiu-Piteşti Otoyolu'nun ikinci etabı Boiţa ile Cornetu kısmının inşası için düzenlenen ihaleyi almıştı. Proje 1 milyar avroluk bir yatırım bedeline sahip. Cengiz Holding'in ülkede ayrıca bir de bakır madeni bulunuyor.

Aslında bu projeler için Romanya kanunlarını değiştirmeye geldiğini söyleyen Mehmet Cengiz, Patronlar Dünyası'na verdiği demeçte, "Projeler için yatırımları yapabilmemiz için bazı kanunlara ihtiyaç var. Buraya onlarla ilgili görüşmeleri yapmaya geldim" dedi.

Cengiz yine mağdur: '45 yıldır çalışıyorum, 5 yıldır denize giriyorum'

Cengiz Holding son olarak orman ve sit alanlarını talan eden Bodrum'daki 23 otel projesi ve Siirt'teki madeninde üç işçinin yaşamını yitirmesiyle gündeme gelmişti. Kendisine yönelik tepkileri adil bulmayan Cengiz, yıllarca deniz tatili yapmadığını söyleyerek "anlayış" bekledi:

"Ben olmayan yatırımları yaptım bu ülkede... Niye taşlandım o kadar? Maalesef Türkiye'de çok iyi bir şey yaptığında kimse okumuyor. Olumsuz bir şey olunca herkes onu okuyor. Böyle olmaz... Ben 45 yıldır çalışıyorum, beş yıldır denize giriyorum. Ben hayatım böyle. Allah beni öyle yaratmış."

Cengiz'in denize girebildiği son 5 yılda, ulusal düzeydeki kâr oranlarının (sermaye geliri/net sermaye) keskin bir artışla 3'e katlandığı görünüyor. (Kaynak: Prof. Ensar Yılmaz)

İşçi suçlu, Cengiz umutlu

İktidarın, enflasyon krizinden çıkış için dayattığı kemer sıkma politikalarına tam destek veren Mehmet Cengiz, "Merak edecek bir şey yok" dedi. Ekonomide çözümün "çalışmaktan" geçtiğini vurgulayan milyarder patron, faturayı yine işçilere kesti:

"Ekonomimizin önü çok açık, hiç endişe etmeye gerek yok. Ama biraz sıkıntı yaşanacak. Bakın görüyorsunuz Türk insanı dünyanın her yerinde yatırım yapıyor. Türkiye eski Türkiye değil. Bu işin altından kalkarız. Merak edecek bir şey yok. Ama dünyada pandemi oldu, bir kriz var. Bizde biraz daha fazla var. Çalışmamız lazım. Çalışarak olur, çalışmazsak olmaz. Ama Türkiye'de adam bulamıyoruz.

(Enflasyonda) Bence düşüş yakın, sonuna geldik, Sonu dediğim biraz daha sürecek ama sona yaklaştık. Umutluyum... Umut etmek zorundayız. Çalışmamız lazım. Çalışarak bu işin altından kalkabiliriz. Tekrar ediyorum çalışmadan olmaz."

'İş beğenmiyor' dediği emekçilere sadaka gibi zammı reva görmüştü

2005 yılında özelleştirilerek Cengiz Holding’e satılan ve Türkiye’nin birincil alüminyum üreticisi olan metal fabrikası Seydişehir Alüminyum’da işçiler iki ay önce hakları için iş bırakmıştı.

Patronun yüzde 55’lik zam önerisini kabul etmeyen işçiler, "Sadaka değil, hakkımızı isteriz" sloganıyla yönetimi istifaya çağırmıştı.

İşçiler ilçe merkezinde yürüyüşe geçerek fabrikadaki yetkili sendika Öz Çelik-İş'i Seydişehir Şubesi önünde protesto etmişti.

Daha sonra sendika işçilerin taleplerini gözardı ederek işverenle masaya oturdu, yüzde 62'lik zam oranında anlaştı. İşçilerin talebi yüzde 100 zamdı.

Alınan zammın işçi başına 1000 liraya tekabül ettiğini belirten sendika yönetimi, bu tutarı yetersiz bulan işçilere temmuz ayındaki asgari ücretin durumuna göre zam yapılabileceğini söyledi. Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 2024'de ek zam olmayacağını duyurmuş, Merkez Bankası'nın da tahminlerini buna göre yaptığı görülmüştü.