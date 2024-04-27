Akşener'in 'sağ kolu' İYİP'in yeni genel başkanı: Müsavat Dervişoğlu kimdir?

CHP'nin ittifak çağrılarını reddederek seçimlere "hür ve müstakil" katılan İYİP, sadece Nevşehir Belediyesi’ni kazanmış ve ülke genelinde oyların yüzde 3,77'sini almıştı.

Seçimlerin ardından İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in çağrısını yaptığı olağanüstü kurultay bugün toplandı.

Akşener: Partiye çökmek isteyenlere müsaade etmedim

Aday olmayan Meral Akşener, genel başkan sıfatıyla son kez konuşma yaptı.

Akşener, yaptığı veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Seçim sonuçlarında doğrultusunda aldığımız riskin elbette farkındaydım. Bedeli ödeme sırasında en önde karşınızda duruyorum. Kimseden bir beklentim olmaksızın gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Bugün de pişman değilim. Hiçbir pazarlığa, sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın rahatlığıyla son kez karşınızdayım. İyi Parti’yi, yıkmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere, çökmek isteyenlere, müsaade etmedim. Allahaısmarladık.”

Kurultayda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz adaylığını ilan etti.

Seçimler üçüncü tura kaldı. Üçüncü turun sonunda en çok oyu alan Müsavat Dervişoğlu İYİP'in yeni genel başkanı oldu.

Akşener tebrik etti, Erdoğan aradı

Meral Akşener'in bugün düzenlenen kurultayda Dervişoğlu'nu desteklediği belirtiliyor. Akşener'in "sağ kolu" olarak bilinen Dervişoğlu, aynı zamanda 2015 yılında Akşener'in MHP Genel Başkanı adayı olduğunu duyuran isim. İkili daha sonra İYİP'i kurdu.

Dervişoğlu'na ilk tebrik Akşener'den geldi. Akşener sosyal medya paylaşımında "başarılar" diledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİP Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti. İletişim Başkanlığı'nın aktardığına göre, Erdoğan "Kurultayın hayırlara vesile olmasını temenni etti".

Müsavat Dervişoğlu kimdir?

1960 yılında Ankara’da doğan Müsavat Dervişoğlu, aslen Ordu Fatsalı. İlkokul ve ortaokulu Fatsa’da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun’da tamamladı. 1978’de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. Aynı dönemde Ülkü Ocakları içinde yer aldı.

1978’de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanlığı yaptı. Hükümet 1979 yılında solun ortak adayı olarak Fatsa Belediye Başkanı seçilen Fikri Sönmez ve yönetimini hedef alan "Nokta" operasyonları düzenlemişti. Bu operasyonlarda jandarma ve polis dışında MHP-Ülkü Ocaklarından militanlar da kullanılmıştı. Müsavat Dervişoğlu’nun adı bu operasyonlarda geçiyor. Dervişoğlu, Fatsa merkezde yapılan baskınlarda görev almış maskeli grup içerisinde anılıyor.

1987-1989 arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. 1989 yılında dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MÇP Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Ardından yine Türkeş’in talimatıyla MHP İzmir teşkilatında görevlendirildi.

Kutlu Savaş tarafından hazırlanan Susurluk Raporunda Mehmet Eymür ile bağlantısı olduğu belirtilen Kocaeli suç örgütü lideri Hadi Özcan, TBMM Susurluk Komisyonuna verdiği ifadede Müsavat Dervişoğlu'nun Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün adamı olduğunu öne sürmüştü.

2000-2011 arası MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde MHP İzmir belediye başkanı adayı oldu.

2009 yılında DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün İzmir ziyareti sırasında, Türk'ü karşılayan DTP konvoyu iki ayrı noktada bir grup ülkücünün saldırısına uğramıştı. Grup daha sonra Müsavat Dervişoğlu'nun talimatıyla durmuştu.

2011 genel seçiminde milletvekili adayı oldu. 2012’de MHP Genel Başkanlığına aday oldu ancak kazanamadı.

2017 yılında referandumun ardından MHP’den istifa etti ve daha sonra İYİP'e geçti. 2018-2019 yılları arasında İYİP mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Partisinin İzmir milletvekili ve Grup başkanvekili olarak görev yaptı.