Önce maden sonra insan: Santraldeki arıza İkizköy'ü susuz bıraktı

Yıllardır Akbelen Ormanı’nı termik santralden korumak için direnen İkizköylüler, şimdi de susuzlukla mücadele ediyor. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı köyün sakinleri, 3 gündür devam eden su kesintisine tepki gösterdi.

Yeniköy Termik Santrali'nin maden sahası, bölgedeki suyun öncelikli kullanım hakkına sahip. Su önce şirkete, sonra yerleşim yerlerine gidiyor. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, termik santralin deposundaki pompanın arızalanması nedeniyle susuz kaldıklarını söyledi:

"Bahçe dikimi yaptı insanlar, bahçe fideleri kurudu sulayamadıkları için. Güttüğümüz hayvanlarımız susuz, evlerimiz susuz, çocuklarımız susuz, yaşlılarımız susuz. Bu kurumlar muhtar olarak bana bilgi verildi. 3 gündür 'patlak var' dediler. Patlağı bulamadılar, kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama biz inanmadık, inanmayacağız da santralin deposundaki pompa arızalıymış."

'Bu köyü terk edelim diye yapıyorsunuz'

Yetkili isimlerin tatmin eden bir açıklamada bulunmadığını kaydeden Nejla Işık, termik santral patronlarına "düşün yakamızdan" diye seslendi:

"Dün akşamüzeri fark edilmiş, santralde hiç mi elektrikçi yok da 3 gündür o arıza giderilmedi. Soruyorum size, beni muhtar seçtikleri için mi İkizköylülere bu ceza. Bu işin peşini bırakmayacağız. İnsanları zor tutuyoruz. Gerekirse santrali basacağız. Yeter artık. İnsanları susuz bıraktınız. Bu köyü terk edelim diye yapıyorsunuz. Bu köyü asla terk etmeyeceğiz. İkizköy’ün bir toprağını bile vermeyeceğiz. Düşün artık yakamızdan yeter.”

'Susuzluktan ölüyoruz'

İkizköy sakinlerinden Ayşe Yener ise evinin mutfağından çektiği videoda yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

“3 gündür sularımız yok. Ben de alerjik astım var. Şirketin tozu, kirli hava beni koma etti. 10-15 tane ilaç kullanıyorum. Bakın tam karşımızda şirketin kaç tane kamyonu, toz duman, biz ölüyoruz. Yetmedi şirketin deposu patlamış, tamir olmadığı için İkizköy'e Karadam'a su vermiyorlar. Susuzluktan ölüyoruz. Ne içecek suyumuz var ne de bu bulaşıkları yıkayacak köy çeşmemiz var ben getiremiyorum.”

Muğla'nın suyunu termik santraller bitiriyor

İkizköy'ün yanı sıra tüm Muğla'da son aylarda çok sayıda su kesintisi yaşandı. Geçtiğimiz yaz iki barajın kuruduğu ilde kesintiler adeta süreklileşti.

Su kıtlığıyla sıkça gündeme gelen ilçelerden Bordum'un su ihtiyacının 44,41 metreküp. Ancak Devlet Su İşleri bunun sadece yüzde 63’ünü kente tahsis ediyor. Yeniköy Termik Santrali ise yılda 13 milyon metreküp su tüketiyor.

Son yıllarda yeraltı su kaynaklarından temin edilen su miktarı önemli ölçüde azaldı.

Yeniköy Termik Santrali'nin tükettiği su, kamu kaynaklarıyla yapılmış olan Geyik Barajı ve Dereköy yeraltı kaynaklarından temin ediliyor.