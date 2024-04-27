İşçilerin haklılığı belgelendi: IFFCO patronu işçileri taşeron üzerinden çalıştırmış

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dubai merkezli IFFCO Türkiye’de çalışan 5 işçi sendikalaştıkları için Şubat ayı sonunda haksız nedenlerle işten atılmıştı.

Bir yıldır Tek Gıda-İş Sendikası'nda örgütlenme çabasına girdiklerini ancak şirketin gerekli çoğunluğun sağlanıp sendikanın yetki kazanmasının ardından, önce sendikalaşma sürecini uzatmak için adımlar attığı, sonra da sendikalaşma çabasında olan işçileri düzenli olarak istifaya zorlayıp mobbinge maruz bıraktığı biliniyor.

IFFCO işçilerinin direnişinin 54. gününde önemli bir gelişme yaşandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri fabrikada incelemede bulundu ve işçilerin taşeron firmalar üzerinden gösterildiği belgelenmiş oldu.

Çok sayıda işçinin özlük hakları zarar görmüş

Tek Gıda İş Sendikası’na bağlı işçiler SGK’ye başvuruda bulunmuş, şirketin sendikanın yetkisini düşürmek için usulsüz olarak işçileri taşeron firmalar üzerinden çalıştırdığını, bu nedenle çok sayıda işçinin özlük haklarının zarar gördüğünü belirtmişti.

Şirketle ilgili işlem yapılacak

Patronların Ensesindeyiz'de yer verilen bilgilere göre, bu başvuru kapsamında 24 Nisan 2024 Çarşamba günü SGK müfettişlerinin fabrikada incelemede bulunduğu ve çok sayıda taşeron işçiyle görüştüğü bildirildi. SGK’nin usulsüzlük yapan işyeri hakkında işlem yapacağı öğrenildi.

IFFCO işçilerinin direnişi, sendikalı olduğu için işten çıkarılan işçilerin geri alınması ve sendikanın yetkisinin tanınması talepleriyle devam ediyor.