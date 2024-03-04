IFFCO Türkiye’de işten atılan işçiler direnişe geçti

Çiğli OSB’de faaliyet gösteren Dubai merkezli IFFCO Türkiye’de sendikalaştıkları için geçtiğimiz günlerde haksız nedenlerle işten atılan işçiler bugün fabrika önünde bir basın açıklaması yaparak direnişe geçtiklerini ilan etti.

Patronların Ensesindeyiz Temsilcileri’nin, Türkiye Komünist Partisi İzmir Belediye Başkanı Adayı Savaş Sarı ve Çiğli Belediye Başkan Adayı Emel Diril’in destek verdiği basın açıklamasında Türk-İş 3. Bölge temsilcisi Hayrettin Çakmak ve Tekgıda İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kemal Köse konuşma yaptı.

Basın açıklaması metninde şu ifadelere yer verildi:

“Iffco Gıda yöneticilerinin bu baskıcı uygulamalarından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz ve sendikamıza üye oldukları için daha önce bir arkadaşımızı, son olarak 29.02.2024 tarihinde çıkardığınız 5 arkadaşımızı bir an önce iş başı yaptırmanızı istiyoruz.”

Basın açıklamasında işçiler işe iade talepleri karşılanmadığı takdirde yarın sabahtan itibaren direniş çadırı kuracaklarını ilan etmiş oldu. Öte yandan fabrikada çalışan işçilerin de arkadaşları işe alınana kadar fazla mesai yapmayacaklarına dair yönetime bir dilekçe verdikleri öğrenildi. Sabah vardiyasından çıkan işçiler vardiya değişiminde işten atılan arkadaşlarına yoğun destek verdi.

Patronların Ensesindeyiz de "Direnen Iffco işçilerinin kararlı mücadelesinde yanlarındayız. Iffco işçisi talepleri karşılanana kadar mücadele edecek ve kazanacak!" açıklaması yaptı.