Bahçeli: Kürt-Türk ayrışmasını çözmenin sırrı kız alıp kız vermektir

Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde büyük bir hezimete uğradı. AKP 2002 yılında girdiği ilk seçimden bu yana en düşük oyunu 31 Mart seçimlerinde alırken, 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimleri üçüncü sırada tamamlayan MHP ise son seçimi beşinci sırada tamamladı.

Cumhur İttifakı belediye başkanlığı sayısında büyük düşüş yaşarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kürtlerin Cumhur İttifakı’na yüz çevirdiklerine" dair iddia hakkında konuştu.

Bahçeli'nin Kürt sorununa ilişkin önerisi ise "Kürt-Türk ayrışmasını çözecek olan bu millet ve onun iradesidir. Bunun da sırrı kız alıp kız vermek, yeni bir Türkiye inşa etmektir" oldu.

Bahçeli'nin konuşmasının tam metninin yayımlandığı MHP'nin internet sitesinde, söz konusu ifadelere yer verilmemesi de dikat çekti.

'Bu asla bir dayatma ve asimilasyon değildir'

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasında yer verdiği konulardan biri ise "Kürtlerin 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na yüz çevirmelerine" dair iddia oldu.

Parti olarak hiçbir zaman etnik köken, dil ve din gibi farklılıklara itibar etmediklerini öne süren Bahçeli, "Partimiz, ülkemizde yaşayan her insanımızı 'Türk milleti' tanımı içinde kucaklamakta, hepsine aynı gözle bakmaktadır" dedi.

"Kültürlerin üst kimlikle buluşmasının kendileri için asıl ve esas olduğunu" vurgulayan Bahçeli, "Bu ise asla bir dayatma ve asimilasyon değildir" iddiasında bulundu.

'Kız alıp kız vermek, yeni bir Türkiye inşa etmek'

Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını söyleyen Bahçeli, 'Kürt-Türk ayrışması'nın çözümünün "kız alıp, kız vermek" olduğunu öne sürdü.

Bahçeli, Türk ve Kürt ebeveynlerin çocuklarının ise "Türk milletinin öz evlatları" olduğunu söyledi.

Bahçeli'nin söz konusu ifadeleri şöyle:

Bu millet büyük bir millettir. Kültürü, dayanışması, karşılıklı anlayışı göz önüne alındığında Türkiye'deki Alevi-Sünni çatışmasını, Kürt-Türk ayrışmasını çözecek olan bu millet ve onun iradesidir. Bunun da sırrı kız alıp kız vermek, yeni bir Türkiye inşa etmektir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne hançer sallayanlar Türk’ün de, Kürt’ün de, Alevi’nin de, Sünni’nin de can düşmanıdır.

İşte bu aile kurumunu kura kura, milleti millet yapan hasret, Türkiye'deki Kürt sorununu, ayrımcılığı kökünden kazıyacaktır. Ve bunu millet kendisi başarmaktadır. Anadolu'yu dolaşın, öyle yuvalar vardır ki ana Kürt-baba Türk, baba Kürt-ana Türk... Çocuklarının hepsi Türk milletinin öz evlatları."

MHP konuşmalara sansür uyguladı

Bahçeli'nin gerçekleştirdiği konuşmanın tam metni, MHP'nin resmi internet sitesinde de yayımlandı.

Ancak yayımlanan metinde, Bahçeli'nin "kız alıp kız vermek" ve "Kürt-Türk" evliliğine dair konuşmalarına yer verilmedi.