İliç faciasından beteri her an Niğde'de yaşanabilir: 'Siyanür havuzu sızdırıyor' iddiası

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde siyanürlü toprağın kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçi hayatını kaybetmişti. Toprak altında kalan işçilerin tamamına hâlâ ulaşılabilmiş değil.

Geçtiğimiz gün soL'un ulaştığı bilgilere göre Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Gümüştaş Madencilik'e ait maden sahasında yapılan çalışmalarda siyanür havuzunun sızdırdığı, sızan siyanürlü suyun ise drenaj ile tekrar siyanür havuzuna aktarıldığı iddia ediliyor.

Felaketin daha büyüğü kapıda

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Tepeköy mevkiinde bulunan maden, D-750 eski Ankara-Adana karayolunun hemen 20 metre kadar yanında yer alıyor.

İlk siyanür havuzunun dolmasından sonra genişletme çalışmaları neticesinde ikinci siyanür havuzunun yapıldığı maden sahasında, siyanür havuzunun sızdırdığı ortaya çıktı. Bölgede bulunan halkın ve karayolundan geçenlerin fark ettiği durumun ardından gelen ihbar üzerine harekete geçen soL, firmanın numune aldırdığı ve alınan numunelerden de siyanür olduğuna dair iddialara ulaştı.

Gümüştaş Madencilik firmasının tanıtım ve reklam çalışmaları kapsamında Ulukışla Belediyesi'ne hediye ettiği aracın cenaze aracı olması da dikkat çeken bir başka ayrıntı. Bu durumu ilçe halkı "Önce ölüme terk ediyorlar sonra da cenaze aracı hediye ediyorlar" diye yorumluyor.

'Siyanür havuzu her an bir baraj gibi patlayabilir'

Uzmanlar, bu ve benzeri örneklerde ilgili siyanür havuzlarının her an taşabileceği ya da sızıntıya bağlı nedenlerle bir baraj gibi patlayabileceğini ifade ediyor. Eğer bu konuda önlemler alınmazsa büyük çevre felaketleri yaşanabileceği gibi sorunun telafisi imkansız sonuçlar doğurabileceği de ifade ediliyor.

'Siyanür havuzundan sızan sular, pompalarla tekrar havuza basılıyor'

soL'un ulaştığı bilgilere göre D 750 eski Ankara-Adana karayolunun hemen yanında yaşanan siyanür sızıntılarının, su pompaları ile siyanür havuzlarına tekrar pompalandığı ifade ediliyor. Bu işlemlerin sürekli yapıldığı belirtilirken iş makinalarının çok küçük bir miktar yaptıkları kazıda, siyanürlü suya ulaşıldığı söyleniyor.

Kazılan drenaj kanalları ile döşenen borulardan, siyanürlü suyun tekrar siyanür havuzuna pompalandığı iddia ediliyor.

'Her şey göz göre göre yapılıyor'

Gümüştaş Madencilik tarafından işletilen maden sahasında siyanür havuzlarının taşmasına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, konu hakkında firmadaki tüm çalışanların durumun farkında olduğu belirtiliyor. Sahada çalışan işçiler her şeyin göz göre göre yapıldığını söylerken, zaman zaman çalışanların görüntü almasının da engellendiği söyleniyor. Bölgedeki siyanür sızıntısı ile ilgili iddialar 2020 yılında da gündeme gelmiş ancak konunun daha sonra üstü örtülmüştü.

Ancak bugün ortaya çıkan görüntüler siyanürlü suyun saha içinde sızdığını gözler önüne seriyor.