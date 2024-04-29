Bir tuhaf komisyon, bir tuhaf girişim: Erdoğan USSAM Mahkemeleri talimatı mı verdi?

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “uluslararası savaş suçları mahkemesi” kurulması için talimat verdiği iddia edildi.

İddianın sahibi Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu (KASSAK) Medya Kurulu’ndan Yasemin Kurt. Komisyonun internet sitesindeki bilgilere bakılırsa Yasemin Kurt 2021 yılında kurulduğu AA tarafından da duyurulan KASSAK Komisyonu Başkanı Salih Kurt’un eşi.

Yasemin Kurt tarafından soL’a gönderilen basın bülteninde KASSAK Komisyonu bünyesinde “bir grup bilim insanı, hukukçu ve askeri yetkilinin” kısa adı USSAM Mahkemeleri olan Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Bültene göre İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı bir grup hukukçuyla, yapılan çalışmaları AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunmuş ve Erdoğan bu çalışmaları “çok kıymetli bulduğunu" ifade ederek "USSAM Mahkemelerinin kurulması talimatını” vermiş.

Cihat Yaycı: Artık mazlumların da çaresiz olmadığı görülecek

Bültende KASSAK Başkanı Salih Kurt’un yanısıra emekli tümamiral Cihat Yaycı dahil bir dizi kişinin görüşüne yer veriliyor.

Erdoğan’ın USSAM Mahkemeleri için çalışmalara hız verilmesi talimatı verdiği öne sürülen bültende Salih Kurt’un “Amacımız uluslararası huzura ve barışa Türkiye olarak katkı sağlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile çalışmalarımız hız kazanmıştır. 200 günden fazladır dünyanın sessiz kaldığı İsrail’in soykırımına dur demek için var gücümüzle gece gündüz uykusuz çalışıyoruz. Necip bir milletin evladı olarak da Gazze’de akan kanı durdurana kadar, masum çocukların gözyaşlarını silene kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadeleri yer alıyor.

Salih Kurt “Anayasa Hukuk Bilimcisi Av. Süleyman Akdemir Hocamızın üzerinde titizlikle çalıştığı Türkiye’nin ilk evrensel insan hakları beyannamesi, yeni yapılacak anayasa çalışmalarının zeminini oluşturacaktır. Bu bağlamda bizlere destek veren STK’larımıza, konuya öncülük eden İstanbul 2 Nolu Baromuza ve Ankara Baromuza, üniversitelerimize, Uluslararası Ehli Beyt Derneği’ne, Diyanet İşleri Başkanlığı’na, TSK mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarımızı yakından takip etmekte olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, azami gayretleriyle bizlere çalışma şevki veren Kıymetli Hocamız, Hukuk Kurulu Başkanımız Sayın Av. Mustafa Kuran Beyefendi’ye ve özellikle konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızın tensiplerine sunan İstanbul 2 Nolu Baro Başkanımız Sayın Av. Yasin Şamlı’ya teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz” diye de ekliyor.

Cihat Yaycı’nın görüşleri ise bültende şöyle aktarılıyor:

“Uluslararası mekanizma ve mahkemelerin Karabağ’da, Arakan’da, Filistin’de, herkesin gözü önünde yapılan soykırıma sessiz ve etkisiz kalması, bizleri çare ve alternatif arayışına itmiştir. KASSAK olarak işte böyle bir ortamda Uluslararası Savaş Suçlarını Araştırma Mahkemesinin Türkiye’de, başta Azerbaycan olmak üzere, dost ve kardeş ülkelerde kurulması fikrini ortaya attık ve çalışmalara başladık. Oldukça önemli bir yol katettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu fikir ve çalışmalara destek vermesi ise artık bu mahkemenin ete kemiğe bürünüp teşkilini sağlayacaktır. Artık mazlumların da çaresiz olmadığı, alternatif mahkemesinin bulunduğu görülecektir. Mahkemenin yetkisini tanıyan devletlerin sayısı arttıkça, etkisi de artacaktır. Bu nedenle bu konuda diplomatik gayret çok önemlidir.”

İsrail'in müttefiki Azerbaycan da mı katılacak?

İsrail’in en büyük müttefiklerinden Azerbaycan’ın böylesi bir girişime katılması akla yatkın görünmezken basın bülteninde görüşüne yer verilen Emekli Askeri Ataşe Yücel Karauz’un ifadeleriyse bu açıdan daha sakınımlı.

Karauz şunları kaydediyor:

“Dünyanın neresinde olursa olsun, dini, dili, ırkı, aidiyet duygusu ne olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçların önlenmesinin sağlanması, ortak bilinç oluşturulmasının sağlanması, hukuku destekleyici anlamda bu tür suçların delillerinin toplanması ve toplumda bu bilincin oluşturulması için bu tür faaliyetlerin önemli olduğunu ifade etmek isterim.”

Karauz’un değerlendirmesi basın bülteninde şu ifadelerle aktarılıyor:

“Ayrıca Türkiye’nin bölgemizde ve dünyada geçmişten geleceğe uzanan misyonunda bu tür faaliyetlere öncü olmasının çok önemli olduğunu, bunun bir başlangıç olduğunu da sözlerine ekledi. ‘Bu tür faaliyetlerin, sivil toplum kuruluşlarınca desteklenerek toplanan bilgilerin bu Mahkemeye rapor edilmesi ve bu raporların dünya kamuoyu ve Birleşmiş Milletler ile paylaşılması önem arz etmektedir.’ dedi.”

'Allah (cc) katında makbul bir davranış'

Tüm Hukukçular Genel Başkanı Avukat Mustafa Kuran’ın görüşü de basın bülteninde aktarılıyor. Ona göre bu girişim “Allah (cc) katında da makbul bir davranış”:

“Bu mahkemelerin tüm mazlum halkların istikbali olacağına inancım tamdır. Bu girişimin tüm zulme ve haksızlığa uğrayan milletlerin umudu olduğu gibi, 2.5 milyar Müslümanın dünyadaki adalet kapısı olacaktır ve bu girişim Allah (cc) katında da makbul bir davranıştır.”

Salih Kurt kim, KASSAK Komisyonu ne?

KASSAK Komisyonu’nun internet sitesine girenleri, Amsterdam’da bir restoranda çekilmiş yemek tanıtım videosu karşılıyor.

Kuruluşunu AA'nın da duyurduğu KASSAK'ın internet sitesi amacıyla ne ilgisi olduğu belli olmayan bir yemek videosuyla açılıyor.

Halen yapım aşamasında olduğu anlaşılan internet sitesinde Salih Kurt’un “Komisyonumuzun ülkemiz, Azerbaycan, Rusya ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklindeki mesajı yer alıyor.

Salih Kurt’un kendi adını taşıyan da bir internet sitesi var. Sitede Kurt’un biyografisi ilginç ifadelerle aktarılıyor:

“9 Temmuz 1980 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. 1997 ve 1998 yılları arasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki yerini Başbakanlığa bildirerek ilk yakalama heyetinin toplanmasına vesile olmuştur. 1998 - 1999 yılları arasında Başbakanlık Yüksek Terör İstişare Kurulu'nda görev almıştır. KASSAK Komisyonu ve Dünya Türk Yazarlar Birliği Başkanı olarak görev yapmaktadır. Başkan Salih KURT 2022 yılında Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri'nin Türkiye'de kurulması için ilk resmi girişimde bulunarak Reîsül Rüesâ ünvanına laik görülmüştür. 36 ülkeden birçok devlet başkanlarına ve diplomatlara başkanlık yapmıştır.”

Aynı internet sitesinde Kurt’un askeri kariyeri “5188 Erbaş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmış, ancak sağlık sorunları nedeniyle 2009 yılına kadar tedavi görmüştür. Bu dönemde sağlık sorunları nedeniyle geri dönememiş görevine son verilmiştir” diye anlatılıyor.

İnternet sitesinde aktarılan bir haberden ise Kurt'un askerliği döneminde psikiyatri servisinde yattığı, daha sonra işkence iddiasıyla şikayetçi olduğu, konuyu Erdoğan'ın gündemine taşımak istediği anlaşılıyor.

Kendisini Reisül Rüesa diye nitelendiren Salih Kurt (soldan üçüncü) İslam Medeniyetinin Sanata Yansıması sergisi açılışında

Kendi adına kurulan sitede "Aile hayatı" başlıklı bir bölümde Salih Kurt için “Yasemin Kurt ile evli olarak bilinmektedir. Ailesi ve özel hayatı hakkında daha fazla detay elimizde bulunmamaktadır. Sağlık ve güvenlik endişesi ile zamanın önemli bir kısmını evinde geçirmektedir” şeklindeki ifadeler dikkat çekiyor.

Aynı sitede Kurt'un Trabzon'da bir iftarda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çekilen bir fotoğrafına da yer veriliyor.

Kurt'un adının bazı yerel internet haber sitelerinde yerel seçimler öncesinde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a adaylarını geri çekmesi için yazdığı mektupla gündeme geldiği görülüyor.