Türkiye Komünist Partisi ve Küba Komünist Partisi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve beraberindeki parti heyeti Küba Komünist Partisi’nin davetlisi olarak Havana’da bulunuyordu.TKP heyetinin Küba ziyareti sona erdi.

Ziyaret, kardeş iki parti arasında kapsamlı bir işbirliği protokolünün imzalanmasıyla son buldu. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Küba Komünist Partisi Merkez Komite Uluslararası İlişkiler Departmanı Sorumlusu Emilio Lozada García tarafından imzalanan protokol ile TKP, ABD tarafından Küba’ya uygulanan ablukayı kınadığını ve ekonomik, ticari ve finansal ablukaya karşı Küba ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğini bir kez daha ilan etti ve bu kapsamda önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek somut eylemler tarif edildi.

Bunların başında Türkiye’de gerçekleştirilecek olan abluka sempozyumu geliyor. Ablukanın etkilerinin ve Küba Devrimi’nin yaratıcı direnişinin konu edileceği sempozyumda Küba’dan önemli konuşmacılar yer alacak.

Küba’da yerel ölçeklerde hayata geçirilmeye başlanan abluka karşıtı ekonomik dayanışmanın ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenecek kampanyalardan iki partinini gençlik örgütleri arasındaki ortak çalışmaların artırılmasına ve uluslararası alanda işbirliğinin güçlendirilmesine kadar birçok karar protokolün maddeleri arasında bulunuyor.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Merkez Komite Uluslararası İlişkiler Departmanı Sorumlusu Emilio Lozada García protokolü imzalarken

'Güle güle Komandante' posteri Küba Komünist Partisi Merkez Komite binasında

Küba Komünist Partisi liderliği tarafından Merkez Komite binasında ağırlanan TKP heyeti, Küba Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi ve Merkez Komite Örgüt Sekreteri Roberto Morales Ojeda ve Merkez Komite Uluslararası İlişkiler Departmanı Sorumlusu Emilio Lozada García ile bir araya geldi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Küba Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi ve Merkez Komite Örgüt Sekreteri Roberto Morales Ojeda

Buluşmada, Küba Devrimi’nin lideri Fidel’in 2017’de ölümünün ardından TKP’liler tarafından Türkiye’nin dört bir yanında cadde ve sokaklara asılan “Güle güle Komandante, insanlık seni unutmayacak” sözlerinin yer aldığı Fidel posterlerinin bir örneği Ojeda’ya hediye edildi.

Küba Komünist Partisi liderliğine hediye edilen Fidel posteri

TKP heyeti, ziyaret boyunca Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü (ICAP) Başkanlığını yürüten ve Küba Beşlisi’nden biri olan Fernando González Llort ile, Küba Komünist Partisi İdeoloji Departmanı Başkan Yardımcısı Maride Fernandez ile ve Küba Genç Komünistler Birliği’nin Nisan ayında gerçekleşen kongreleri ile göreve gelen yeni sorumluları ile buluştu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü (ICAP) Başkanı Fernando González Llort

Küba Ulusal Cinsel Eğitim Merkezi’nin direktörlüğünü de üstlenen Mariela Castro Espin de heyetimizi konuk eden değerli isimler arasındaydı.