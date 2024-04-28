Alman polisinden bir ilk: 'Kürt filozof Öcalan'

Almanya'nın başkenti Berlin’de Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu döviz ve pankartlar ile yürümek isteyen Kürt göstericileri polis engelledi.

Öcalan’ın "mevcut sağlık durumu ve cezaevi şartlarıyla ilgili” Berlin'de bir araya gelen göstericiler, Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu döviz ve pankartlarla yürümek istedi.

Alman polisi, Öcalan'ın fotoğrafları bulunan döviz ve pankartların yasak olduğu gerekçesiyle gösteriye izin vermedi.

Avrupa Postası'nın haberine göre dikkat çeken durumsa, Berlin polisinin resmi sayfasında Öcalan için 'Kürt filozof' ifadesinin kullanılması oldu.

Almanya'da PKK ile ilişkili sembollerin ve pankartların taşınması ve asılması 1993 yılından bu yana yasak.

'Polizei Berlin' adlı Berlin polisinin resmi sitesinde yapılan haftalık olaylar duyurusunda, PKK lideri Abdullah Öcalan için “Kürt filozof” ifadesi kullanıldı.

Gösterinin içeriğiyle ilgili açıklamanın bulunduğu bölümde, “Kürt filozof Abdullah Öcalan’ın mevcut sağlık durumu ve cezaevi şartlarıyla ilgili miting” yazısı dikkati çekti.