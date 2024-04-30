17 yaşındaki Gabonlu Dina'nın davası: Mahkeme apartmanda keşif talebini reddetti

17 yaşındaki Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (Dina), Karabük’te 25 Mart 2023 akşamı arkadaşları ile 100. Mahallesi'ndeki evlerinde oturduğu sırada bir anda kalkarak telefonunu şarja takmak için apartmanın birinci katındaki akrabasının evine inmiş ancak bu eve uğramadan çıplak ayakla sokakta koştuğu görüntüler de güvenlik kameralarına yansımıştı.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Dina, Filyos Çayı’nda ölü bulunmuştu. Olayın ardından soruşturma başlatılmıştı. 2 kere serbest kaldıktan sonra tepkiler üzerine Dursun Acar tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Dina’ya yönelik taciz ve zorla fuhuş iddiaları gündeme gelmişti. Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediğine dair mesajlar ve ses kayıtları da ortaya çıkmıştı.

Dina‘nın son görüntülerini haberleştiren DHA kameramanı, DHA muhabiri Ali Sencer Arslan ve BRTV muhabiri Murat Özelci'yse gözaltına alınmıştı.

'Suda boğuldu ifadesi raporda yok'

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukat Kerim Bahadır Şeker, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ön otopsi raporuna ilişkin 27 Mart’ta yaptığı, "Herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çay'ına girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır" ifadelerini içeren açıklamaya itirazı olduğunu söyledi.

Ölü muayene ve otopsi tutanağında bilirkişi doktorunun, "Şu anlık biz herhangi bir şekilde, ölümün nasıl gerçekleştiğine dair beyanda bulunamayız. Yani ön rapor yeterli değildir. Asli raporun gelmesi gerekmektedir" notu bulunduğunu anlatan Avukat Şeker “Asli rapor çıkmamışken ve suda boğulmayla alakalı bir mevzu geçmemişken, böyle bir açıklamanın Karabük Başsavcılığı tarafından yapılması kabul edilemez” dedi.

'Bir kişi neden giden arabadan atlamaya kalkışır?'

Avukat Şeker ayrıca Dursun Acar'ın ifadeleriyle ilgili de bilgi vererek, "İfadelerinde açık bir şekilde söylüyor. Benim arabamda elleri kanıyordu. Ellerinin kanamasından sonra araba devam ederken arabadan kapıyı açmak suretiyle atlamaya kalkıştı. Bir kişi neden giden arabadan atlamaya kalkışır? Arabanın içindeki araştırmalar sağlandığında kan bulguları bulunacak. Burada ona yer yapılmaya çalışılıyor. Maalesef ülkede profesyonel kadın katilliği müessesesi türemiş durumda. Savunmalar bütün kadın cinayetlerinde aynı şekilde işliyor. Bundan sonra ise 'Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla birlikte yine savcılığın itirazının reddine karar veriliyor. Biz Gabon Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği'nin avukatı olarak itirazlarımızı savcılığın yanı sıra kendimiz de sunacağız" diye konuşmuştu.

'Sanık görüntülerde kızımla buluşuyor'

Dina'yı öldürdüğü söylenen sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Dursun Acar ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

AA'da yer alan bilgilere göre, Ibouanga'nın babası müşteki Guy Serge Ibouanga, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, kızının Karabük'e eğitim almak için geldiğini ve öldürüldüğünü söyledi. Adaletin gerçekleşmesini beklediğini belirten Ibouanga, "Kızım için adalet bekliyorum. Sanığın görüntülerde kızımla buluştuğu ve bir müddet sonra bir yere götürdüğü sabittir" dedi.

Ibouanga'nın annesi müşteki Jessica Santda Makemba Panga da adaletin gerçekleşeceğine inandığını ifade ederek, "Gabon'dan bunun için geldik. Adaletin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz" diye konuştu.

Dina'nın ailesi

Keşif talebi reddedildi

Söz verilen sanık Dursun Acar ise üstüne atılı suçlamaları reddetti. Dina'yı aracına "yardım amaçlı" aldığını iddia eden sanık, şunları kaydetti:

"Ben ölen kızımıza hiçbir şey yapmadım. Arabayı durdurunca karşıya koştuğunu gördüm. Arabada en ufak bir taciz içeren kelime kullanmadım. Diğer kişileri de tanımıyorum. Çayın kenarına şeker hastası olduğumdan ihtiyaç gidermek için döndüm. İhtiyaç giderip sigara içtim. İşlemediğim bir suç için yargılanıyorum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, Dina'nın son görüldüğü apartmanda keşif yapılması talebini reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden Dursun Acar tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Acar hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis talep ediliyor.