Dina'nın şüpheli ölümünün ardından Karabük'te yeni iddia: 16 yaşındaki çocuk...

Karabük’te Filyos Çayı’nda ölü halde bulunan 17 yaşındaki Gabonlu öğrenci Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nun soruşturması kapsamında serbest bırakılan D.A., geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Dina’ya yönelik taciz ve zorla fuhuş iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, Öte yandan Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Avukatı Kerim Bahadır Şeker, Karabük’te 16 yaşındaki siyah bir kıza fuhuş yaptırıldığını iddia etti.

Şeker, “16 yaşında bir siyah kız çocuğuna otelde fuhuş çetesiyle zorla fuhuş yaptırıldığını ve basıldığını duydum. Karabük’te artık çete, örgüt ya da öyle bir kumpas mı var? Örgütlü şekilde mi çalışıyorlar amaçları nedir?” dedi.

Şüpheli olarak tutuklanan D.A’ya ilişkin konuşan Şeker, “D.A’nın tutuklanması bir son değil bir başlangıç. Çünkü olayın başlangıcıyla alakalı bizim elde edemediğimiz çok farklı bulgular var. Bizim kanımızca kesinlikle adli kontrolle serbest bırakılan iki kişinin de bu cinayette parmağı var. Bunlardan biri İ.Ç. ve diğeri S. Ç.” ifadelerini kullandı.

Dina’nın annesinin attığı mesajları açıklayan Şeker, “Mesajlarda, ‘Anne bana 300 bin frank teklif ettiler. Birlikte olmak istiyorlar’ diyor. Bununla alakalı delilleri dosyaya sunacağız” dedi.