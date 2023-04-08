Filyos Çayı’nda cesedi bulunan Dina'nın avukatı: Bir kişi neden giden arabadan atlamaya kalkışır?

Karabük'te Gabon Büyükelçiliği'nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, Filyos Çayı’nda cesedi bulunan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga ile ilgili yürütülen soruşturmada, 2 kez mahkemeye sevk edilmesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.A. hakkında verilen karara itiraz edeceklerini belirtti. Şeker, "D.A. ifadelerinde açık bir şekilde söylüyor. 'Arabamda elleri kanıyordu' diyor. Sonra arabadan kapıyı açmak suretiyle atlamaya kalkıştı. Bir kişi neden giden arabadan atlamaya kalkışır? Arabadaki araştırmalar sağlandığında kan bulguları bulunacak. Burada ona yer yapılmaya çalışılıyor" dedi.

2 kere serbest kaldı

DHA'nın haberine göre, Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, şüphelilerden D.A.'nın serbest bırakılması kararına itiraz edeceklerini söyledi. Avukat Şeker, soruşturma süreciyle ilgili bilgiler vererek, "Gabonlu öğrenci Dinabongho'nun ölümüne ilişkin 8 gözaltı gerçekleşmişti. Bu 8 gözaltından 1'i tutuklama, 2'si adli kontrol istemiyle adliyeye sevk edildi. Bu sevkler sonrasında 1 adet tutuklanma istemiyle sevk edilen D.A. isimli kişinin tutuklanmasının reddine ve adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmasına Sulh Ceza Hakimliği'nden karar verildi. Sonrasında buna itiraz eden Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul olundu. Asliye Ceza Mahkemesi ise yeniden yakalama kararı çıkarttırıp bu kişinin yeniden adliyeye getirilmesini istedi. Yeniden adliyeye getirilen D.A. isimli kişinin tekrardan mahkeme önünde sorgusu yapılıp ifadeleri alındı" dedi.

'Arabamda elleri kanıyordu'

Avukat Şeker, D.A.'nın ifadeleriyle ilgili bilgi vererek, "D.A. ifadelerinde açık bir şekilde söylüyor. Benim arabamda elleri kanıyordu. Ellerinin kanamasından sonra araba devam ederken arabadan kapıyı açmak suretiyle atlamaya kalkıştı. Bir kişi neden giden arabadan atlamaya kalkışır? Arabanın içindeki araştırmalar sağlandığında kan bulguları bulunacak. Burada ona yer yapılmaya çalışılıyor. Maalesef ülkede profesyonel kadın katilliği müessesesi türemiş durumda. Savunmalar bütün kadın cinayetlerinde aynı şekilde işliyor. Bundan sonra ise 'Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla birlikte yine savcılığın itirazının reddine karar veriliyor. Biz Gabon Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği'nin avukatı olarak itirazlarımızı savcılığın yanı sıra kendimiz de sunacağız" diye konuştu.