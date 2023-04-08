Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan hastaneler İstanbul'da beklenen olası depremde hastanelerin durumuna ilişkin kaygıları yeniden gündeme getirdi.

Hastane binalarının depreme dayanıklılığı için o güne kadar atılmayan adımlar alelacele verilen taşınma kararlarıyla atılmaya çalışılıyor. Hastanelerin bölünmesine ve taşınmasına karşı çıkan hekimler, sağlık emekçileri, tıp öğrencileri ve hastalar ise binaların yerinde yenilenmesini istiyor.

"Hastaneler yerinde yenilensin" talebi son olarak Şişli Etfal, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Samatya Eğitim ve Araştırma, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastaneleri önünde yapılan basın açıklamalarıyla dile getirildi.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Esin Tuncay ile hastanelerin taşınmasına ilişkin son durumu, bu taşınmaların halk sağlığına etkilerini konuştuk. Tuncay "İstanbul'da sağlık kurumları deprem olmadan enkaz altında" dedi.

İstanbul’da Çapa, Cerrahpaşa başta olmak üzere hastanelerin taşınması gündemde. Bazı hastanelerde hizmetler durduruldu ve hastalar bazı bölümlerden aylardır randevu alamıyor. Böylesi büyük çaplı bir taşınma İstanbul’da sağlık hizmetini nasıl etkiliyor? Güncel duruma ilişkin bilgi verebilir misiniz?

1999 depreminin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen kamu sağlık kurumları ile ilgili gerekeni yapmayan iktidar Kahramanmaraş depreminden kısa süre sonra hızla tüm hastaneleri boşaltma ve taşıma çabasına girişti.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 1 Mart 2023 tarihli İstanbul hastanelerinin taşınma planlamasına göre, Anadolu yakasındaki yedi hastanenin "bütünlüğü bozularak" birçok hastaneye bölüştürülme kararı alındığı görülmekte. Örneğin Haydarpaşa Numune ve Siyami Ersek Eğitim Araştırma hastanelerinin her birinin üç ayrı hastaneye taşınmasına karar verildi. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi aynı gerekçeyle Marmara Üniversitesi ek binasına, Meslek Hastalıkları hastanesine ve Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne taşınmakta.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin 2007 yıllarında güçlendirilen ve 2013’te depreme dayanıklı raporu olduğu açıklanan yataklı birçok bölümü olan monoblok binası bir gün içinde karar verilerek boşaltıldı ama henüz nereye taşınacağı bilinmemekte. Bu karar fakülte çalışanları öğretim üyeleri ve asistanlarının sürece katılımı sağlanmadan alındı. Bakırköy Sadi Konuk ve Ruh Sinir gibi birçok hastane de taşınma ihtimali ile karşı karşıya.

Bu taşınma kararları köklü kurumsal yapıların hafızalarının kaybı, bölümler arası iletişimin kopması, hizmet ve eğitimin aksamasının yanında hastaların sağlık hizmetine ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Kararlar panikle plansız, programsız şekilde alındı

İstanbul’da hastane binalarının depreme dayanıklılığı için bugüne kadar gerekli önlemlerin alınmamış olmasını, Maraş merkezli depremlerin ardından sürecin hızlandırılmasını nasıl yorumluyorsunuz?

6 Şubat Kahramanmaraş depremi bir kısmı yeni yapılmış olan birçok hastanenin yıkılmasına ve sağlık hizmetinin felç olmasına neden oldu. Enkaz altından sağ olarak çıkarılan birçok kişi ulaşımın da aksaması nedeniyle başka şehirlerdeki hastanelere taşınırken kaybedildi, birçoğu da sağlık hizmetlerinden yoksun kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nın olası İstanbul depreminin sağlık kurumlarının yıkımı ile aynı hatta daha da korkunç sonuçlara yol açabileceği paniği, kurum yetkilileri ile çalışanlarını sürecin dışında bırakarak plansız ve programsız acil taşınma kararları almasına neden oldu.

İstanbul'da özel hastanelerin depreme dayanıklılığına dair yürütülen bir çalışma var mı?

Kamu hastanelerinde bu kargaşa yaşanırken özel hastanelerde aynı programsızlıkla bireysel başvurulara bırakılan dayanıklılık çalışmalarının yürütülüyor olması kaçınılmazdır.

'Deniz ulaşımına yakın Cerrahpaşa, Samatya, Yedikule 'deprem hastanesi' olarak görev alabilir'

İstanbul Tabip Odası olarak hastanelerin taşınmasına karşı çıkıyor ve yerinde yenilenmesi talebini dile getiriyorsunuz. Hastaneler neden yerinde yenilenmeli?

İstanbul’da şehir içinde kalan az sayıda hastanenin hastaların ulaşabilmeleri ve tedavilerini aksatmadan sürdürebilmeleri açısından önemi büyüktür. Olası İstanbul depreminde bu hastanelerin ayakta kalmasının bölgesel sağlık hizmetine erişimi kolaylaştıracağı da açıktır. Özellikle deniz ulaşımına yakın olan Cerrahpaşa, Samatya, Yedikule gibi hastaneler "deprem hastanesi" olarak da görev alabilecek özelliktedirler.

İstanbul Tabip Odası olarak ayrıca kurumların hafıza ve hatıralarına sahip çıkılması, taşınacak hastanelerdeki çalışanların, taşınması düşünülen hastanelerdeki tüm çalışanlarla birlikte mağdur olmalarının önlenmesi, eğitimin aksamadan sürdürülebilmesi ve en önemlisi de hastanelerimizin ranta kurban edilmemesi ilkelerinin sonuna kadar arkasındayız.

'Yeniden yapılandırmayı bizzat devlet ve belediyeler yapmalı'

Hastane binalarının yenilenmesi ya da güçlendirilmesi işini bizzat devletin yapmasını talep etmek, ihalelerle kamu kaynaklarının şirketlere aktarılmasına karşı çıkmak da gerekir mi sizce?

Güvenilir bağımsız sivil toplum kuruluşları tarafından zemin ve yapı ekiplerinin yenilenerek bizzat devletin ve belediyelerin yapacağı güçlendirme veya yerinde yeniden yapılanmanın gerektiği görüşündeyiz.

'ASM'lerin üçte biri riskli'

İstanbul’da olası depremden etkilenmesi beklenen sağlık kuruluşları arasında aile sağlığı merkezleri de yer alıyor. Bu konuda siz de bugün bir basın açıklaması yapacaksınız? Basın açıklaması öncesinde İstanbul Tabip Odası’nın bu konudaki görüşlerine ilişkin bize biraz bilgi verebilir misiniz?

İstanbul’da bulunan 1100 aile sağlığı merkezinin (ASM) üçte birinin 99 depremi öncesi yapılmış olması özellikle riskli olduğunu ve hızla boşaltılması gerektiğini gösteriyor.

ASM binalarının sağlam, kamuya ait müstakil olması ve toplanma alanlarının yakınında konumlanması gereklidir.

Olası İstanbul depreminde beklenen büyük yıkım ve ulaşımdaki önemli aksamalar düşünüldüğünde yerinde acil sağlık hizmetinin verilebilmesi, hayatta kalanların sağlık gereksinimlerini sürdürülebilmesi açısından önem taşımaktadır.