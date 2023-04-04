Karabük'te ölü bulunmuştu: Gabonlu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı

Karabük'te Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi.

DHA'nın haberine göre, Dinabongho’nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, ekipler Dinabongho’nun bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde durmuştu. 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Dinabongho’nun ortadan kaybolduğu geceyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Dinabongho arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söyledi. Ancak Dinabongho, bilinmeyen nedenle çıplak ayakla sokağa çıktı. Kadının sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerindeki kadının kıyafetlerini otopsi görüntüleriyle karşılaştıran Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, çıplak ayak koşarken görülen kişinin Dinabongho olduğunu belirtti.

Dinabongho’la yakın arkadaş olduklarını ve birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen Gabon uyruklu Arthur Akue Obiang (22) da “O gece beraberdik. 23.00 sıralarında telefonunu şarj etmek için 1’inci kata gitti. Evin dışına niye çıktı bilmiyoruz. Herkes çok üzüldü. Çok trajik bir hikaye” diye konuştu.