Gabonlu üniversite öğrencisinin ölümünde 5 gözaltı

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümüyle ilgili soruşturmada 2'si yabancı, 5 kişi gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre, Dinabongho'nun telefonunda para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulunulan taciz mesajları olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından 2'si yabancı 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslerde gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan 5 kişinin işlemleri sürerken, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Polisin çok yönlü ve ortaklaşa operasyon gerçekleştirdiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Karabük merkezde 26.03.2023 tarihinde Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, olayın aydınlatılması amacıyla Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa çok yönlü yapılan araştırmalar sonucu 03.04.2023 tarihinde eş zamanlı Cumhuriyet savcısından gözaltı ve arama kararı alınmış; 06.00-09.00 saatleri için alınan karar neticesinde; şüpheliler S.Ç., İ.Ç., Y.Y. ve iki yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmıştır. 3 Nisan sabahı belirlenen ikisi yabancı uyruklu, üçü Türk toplam 5 şüphelinin evlerinde aramalar yapılmıştır."