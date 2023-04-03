Martta en az 23 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetlerine ilişkin mart ayı raporunu açıkladı. Rapora göre, martta 23 kadın, erkekler tarafından öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Elde edilen verilere göre kadınların yüzde 34’ü evli oldukları erkek tarafından öldürüldü. Öldürülen 23 kadından 8'inin boşanmayı istemesi veya barışmayı reddetmesi gibi kendi hayatına dair kararlar almak istediği için öldürüldüğü kaydedildi. Katledilen kadınlardan 2’sinin ekonomik bahane ile, 1’inin de bakım altında olduğu bahanesi ile öldürüldüğü belirtildi.

Kadınların 12’sinin ise hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilemediğini aktaran raporda bu durumun "kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucu" olduğu vurgulandı.

Katledilen kadınların yüzde 70’i evlerinde öldürüldüğünü saptayan raporda "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe, adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” denildi.