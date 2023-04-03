Akademisyen Aysun Gezen'e göreve iade kararı: 'Bu karar haklılığımızı tescil etti'

Tam 7 yıl önce Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Aysun Gezen, Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından göreve iade edildi.

1 Eylül 2016 tarihinde çıkarılan 672 No’lu KHK ile Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen eski KESK Eş Genel Başkanı ve akademisyen Aysun Gezen hakkında AYM de geçtiğimiz günlerde verdiği kararla ‘örgüt üyeliği’ kararı yerine ‘iltisak’la suçlanarak memuriyetten ihraç, pasaport ve unvan iptallerini Anayasa’ya aykırı bulmuştu.

İade kararının ardından soL Haber'in sorularını yanıtlayan Aysun Gezen, 7 yıl sonra çıkan bu kararın haklılıklarını tescil ettiğini söyledi.

Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından göreve iade kararı verildi. 7 yılın sonunda gelen bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gezen: Hakkımızda en ufak belge bilgi hiçbir şey yokken kurum amirlerinin, mülki idare amirlerinin, üniversiteler söz konusu olduğunda da rektörlerin, dekanlıkların verdiği isimlere tamamen kanaat getirdiği düşünceler üzerinden verilen kararlardı ihraçlarımız. Herhangi bir somut delil, veri veya nesnel gerçeklik olmaksızın ihraç edildik ve bu çok ciddi bir adaletsizlik yarattı.

OHAL KHK’ları, Cumhurbaşkanı’nın doğrudan ağzından duyduğumuz ‘Allah’ın lütfu’ olarak nitelendirdiği sürecin, grev yasakları için kullanıldığı ve bu rejimi inşaa etmek için adım adım harekete geçildiğini gösterdi bize. Bugün çıkan iade kararları da bunu doğrular nitelikte. Benim dosyam özelinde konuşmak gerekirse cumhuriyet başsavcılığına, emniyet müdürlüğüne ve birçok kuruma yazı yazılmış, ‘terörle irtibat, iltisak veya bunu bildiren belge-bulgu var mı?’ diye fakat hiçbir şey yok. Hiçbir yerden gelen hiçbir belge yok. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada hukukun nasıl araçsallaştırıldığını gördük.

Mahkeme iade kararı verdi fakat süreç nasıl işleyecek? Göreve hemen başlayacak mısınız?

Gezen: Tebligat elimize ulaşır ulaşmaz işe başlama dilekçesi vereceğim. Normal şartlarda üniversitenin doğrudan işe başlatması gerekiyor kararın gereğini yerine getirerek ama bu süreyi sonuna kadar kullanıp uzatmayı tercih ediyorlar. Aynı zamanda üniversite istinafa itiraz başvurularını yapıyor. İstinaftan farklı kararlar da çıkabilir. Bazı arkadaşlarımızın göreve iadeleri gerçekleşmesine rağmen yine keyfi ve kanaate dayalı kararlar tesis edilerek ret verildiğini biliyoruz. Yani bizim bu kararı almamız adaletin tesis edildiği anlamına gelmiyor. Her şey Bölge İdare Mahkemesi’nin nasıl tutum alacağına bağlı, tabii bunu bir miktar seçim de belirleyecek. Önümüzdeki süreç bizim açımızdan çok belirli değil. Nihayetinde haklılığımızı tescilleyen bir karar da var elimizde.

Üniversiteye döndüğünüz ilk gün ilk yapacağınız şey ne olacak?

Gezen: Çok uzun süredir kampüse giremiyordum. O kampüsün arka bahçesinde öğrencilerle ve meslektaşlarımızla yaptığımız sohbeti çok özledim. Üniversitenin gerçekten üniversiteye benzemesi, bizim oradaki mücadelemizle olacak ve uzun sürecek. Üniversiteye yönelik çok ciddi bir saldırı var maalesef. Biz bunu tersine çevirmek için mücadele edeceğiz. Ama ilk gün herhalde şöyle bir kampüsü dolaşırım diye düşünüyorum.

Gezen, tüm arkadaşlarının dönmesi gerektiğini söylüyor ve ekliyor:

"Birçok insanın iade kararları hayatlarını kaybettikten sonra geldi. Bazı adaletsizliklerin giderilmesi artık hiç mümkün değil. Ama daha fazla bu süreci yaşamaması, bu adaletsizliklerin bir an önce son bulması hepimizin geri dönmesi için de mücadeleye devam edeceğiz."