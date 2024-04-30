Tamince’ye imar kıyağında ayrıntıyı mahkeme yakaladı

“Fethullah Gülen benim için idoldür, Tayyip Erdoğan’ın adamıyım, tanıyınca âşık oldum” sözleriyle gündeme gelen Rixos Otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin Antalya’daki rezidans projesi için yapılan imar değişikliğinde mahkeme kararını verdi. Muratpaşa Belediyesi’nin istinaf başvurusunu reddeden Konya Bölge İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemeyi iade ettiği 13 Mart 2023 tarihinde parsele yönelik uygulama imar planının onaylanmış olduğunu belirtti. Yargı kararının ardından Tamince’nin rezidans inşaatına başlayacağı iddiası gündeme geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı imar rantını patlattı, hastane rezidans oldu

Rixos Otellerinin sahibi iş insanı Fettah Tamince’nin Antalya’daki tartışmalı rezidans projesinde yargı kararı çıktı. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde 3676 ada 21 parselde rezidans yapmak isteyen Tamince’nin şirketi, parselin plan notlarının ‘Özel Sağlık Tesis Alanı’ndan, Ticaret-Turizm Alanı’na dönüştürülmesi için plan değişikliği talebinde bulundu. Daha önce hastane yapılması düşünülen 8727 metrekarelik parselde, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle konut talebi ve imar rantı artınca lüks bir rezidans yapılması gündeme geldi.

Muratpaşa Belediyesi onaylayıp Büyükşehir'e gönderdi

Parselin bulunduğu alandan sorumlu olan Muratpaşa Belediye Meclisi 3 Ağustos 2022’de aldığı kararı Büyükşehir Belediye Meclisine havale etti. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi ise 10 Kasım 2022 tarih, 923 sayılı kararında, yapılaşma koşulları değiştirilmeden 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğini kabul ederek onayladı. Bunun ardından askı süresi içinde plan değişikliğine 3 ayrı itiraz başvurusu yapılırken Muratpaşa Belediyesi, itirazların kısmen kabulüne karar verdi. Değişiklik yapılan planda yer verilen “subasman kotu kuzeydeki yoldan alınacaktır” plan notunun kaldırılmasına karar veren Muratpaşa Belediye Meclisi, 5 Ocak 2023 tarihli oturumunda değişikliği onaylayarak Büyükşehir Belediyesine havale etti.

Fettah Tamince'nin sahibi olduğu parselde bulunan binada yaklaşık bir aydır yıkım işlemi sürüyor

Tepkiler üzerine Başkan Böcek meclise iade etmişti

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Şubat 2023 tarihinde yapılan oturumunda toplu oylamayla kabul edilen düzenlemeye kamuoyundan büyük tepki geldi. “Fettah Tamince’ye yüzlerce milyon liralık imar kıyağı yapıldığı” eleştirilerine neden olan imar değişikliği, tepkilerin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından Meclis’e iade edilmişti.

Tamince'nin şirketi imar durum belgesi istedi, belediye reddeti

Ancak konu yargıya taşınınca, Meclise iade edilen düzenlemenin, imar planına yönelik değil, plan değişikliğine yapılan itirazlara yönelik olduğu belirtildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, tepkiler üzerine Başkan Muhittin Böcek’in iade ettiği düzenlemeyi 13 Mart 2023 tarihinde aldığı kararla Muratpaşa İlçe Belediye Meclisi’ne iade etmişti. Bu gelişmenin ardından Fettah Tamince’nin şirketi Fettah Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş, inşaata başlamak için Muratpaşa Belediyesi’nden söz konusu parselle ilgili imar durum belgesi talep etti. Muratpaşa Belediyesi ise “parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği süreci devam ettiği” gerekçesi ile Tamince’nin şirketinin başvurusuna olumsuz yanıt verdi.

Mahkeme iptal etti, Muratpaşa Belediyesi istinafa taşıdı

Bunun üzerine Fettah Tamince’nin şirketi Muratpaşa Belediyesi’nin 19 Nisan 2023 tarihli işleminin iptali için Antalya İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Davaya bakan Antalya 2. İdare Mahkemesi, 13 Eylül 2023 tarihli kararı ile Muratpaşa Belediyesi’nin işlemini iptal etti. Mahkemenin iptal kararında, davalı şirketin söz konusu parsele ilişkin imar durum belgesi verilmesi talebinin, “parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği süreci devam ettiği” gerekçesiyle reddedildiği belirtilerek, bu gerekçenin yasal dayanağı bulunmadığı kaydedildi. Kararda, dava konusu parselin imar planında plansız bir alanda kalmadığı vurgulanırken, taşınmazı kapsayan alanın mevcut durumuna uygun imar durum belgesi verilmesi gerekirken, bu talebin reddine yönelik işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi.

Parseldeki bina yıkıldı

Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurusunu reddeti

Antalya İdare Mahkemesi’nin iptal kararına itiraz eden Muratpaşa Belediyesi, Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yaptı. İstinaf başvurusunu değerlendiren Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilçe belediyesine iade ettiği 13 Mart 2023 tarihi itibari ile ilgili parseli kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleştiğine dikkat çekerek başvuruyu reddetti.

'İade edildiği dönemde imar planları onaylanmıştı'

Muratpaşa Belediyesi’nin istinaf başvurusunu reddeden Mahkemenin gerekçeli kararında, söz konusu parseldeki plan notunun ‘özel sağlık tesis alanından’, ‘ticaret-turizm alanı’ olarak değiştirilmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli İmar Planı’nın 16 Mayıs 2022 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandığına dikkat çekildi. Mahkemenin 6 Mart 2024 tarihli kararında, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın da 3 Ağustos 2022’de Muratpaşa Belediyesi, 10 Kasım 2022’de ise Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandığı kaydedildi.

Büyükşehir meclisi 3 ay içinde hiçbir karar almamış

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin düzenlemeyi geri iade ettiği 13 Mart 2023 tarihi itibari ile ilgili parseli kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kesinleştiği belirtilen Mahkeme kararında, üç aylık zaman diliminde emredici yasa gereği onaması ya da değiştirerek onaması gerekmekte iken, büyükşehir belediye meclisi hiçbir karar almadığı için planın kesinleştiği belirtildi. Kararda, parselle ilgili imar çapı talep edilen 19 Nisan 2023 tarihi itibari ile imar planının kesinleşmesiyle ilgili bir ihtilafın bulunmadığı da vurgulandı.

Başkan Böcek 'Meclise iade ettim' açıklaması yapmıştı

Tartışmalı imar düzenlemesinin toplu oylanan 35 madde içinde geçirilmesi tepki çekince Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak “Antalya Büyükşehir Belediye Meclisimizin 17.02.2023 tarihli toplantısında gündemin 30.maddesi olarak görüşülen, Muratpaşa Belediyesinden gelen 1/1000’lik plan teklifini tekrar görüşülmek üzere Meclisimize iade ettim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullanmıştı.

Korunan alan sınırındaki deniz manzaralı parsel

Tartışmalı parsel üzerinde iflas eden Kayı Tur’un 4 katlı binası bulunuyordu. Kayı Tur’un sahibi Talha Görgülü’nün borcuna karşılık 2014 yılında icra yoluyla Tamince’nin şirketine geçen parselde, Uluslararası Antalya Bilim Üniversitesi bünyesinde tıp fakültesi hastanesi yapılması için vasıf değişikliğine gidildi. Hastane yapılamayınca parselin ‘özel sağlık tesisi’ olan plan notları yeniden ticaret-turizm alanına dönüştürüldü. Lara bölgesindeki falezlerin üzerinde, Düden Çayı'nın denize döküldüğü alanda yer alan parsel, korunan alan sınırında bulunuyor. Parsel üzerinde bulunan bina geçtiğimiz yıl yıkılmıştı.