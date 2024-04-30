Yine 'aynı gemideyiz' dedi, patronlara destek istedi: Veriler Erdoğan'ı yalanlıyor

İşçi sınıfının mücadele günü arifesinde Saray'da masa kuruldu, iktidar patronları ve işçi sendikalarını birlikte ağırladı.

Göstermelik "Çalışma Meclisi" için düzenlenen yemekte konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs için Taksim'e kapıyı bir kez daha kapattı.

Önceki yıllarda olduğu gibi İETT'de "geçici işçi" olarak çalıştığı günleri hatırlatan Erdoğan, "Nereden geldiğimi unutmadım" dedi. Buna kanıt olarak da bazı ekonomik göstergeleri paylaştı.

Asgari ücrete 'rekor' artış 4 ay dayandı

Asgari ücrette "tarihi artış" yaptıklarını kaydeden Erdoğan, 17 bin 2 lira ile övündü. Erdoğan'ın konuşmasından saatler önceyse açlık sınırı güncellendi. Türk-İş'in araştırmasına göre, Nisan'da açlık sınırını yüzde 5,5 artarak 17 bin 725 lira oldu.

Yani 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı, 17 bin 2 liralık asgari ücreti geçti.

Yılın henüz dördüncü ayında aşılan sınır, ekonomi yönetiminin öngörülerini doğrular nitelikte. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri baz alındığında açlık sınırının bulunduğu seviye sürpriz değil. Buna göre, açlık sınırının yıl sonunda 21 bin liraya dayanması mümkün.

Öte yandan gıdaya ek olarak giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi yapılması zorunlu diğer harcamaların da eklendiği yoksulluk sınırıysa 57 bin 736 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 22 bin 991 lira olarak belirlendi.

İşsizlikte tahminlerin yerini temenni aldı

Erdoğan'ın "işçiden yana" olduğunu göstermek için sunduğu diğer gösterge de istihdam verileri oldu.

İşsizlik oranının yüzde 8,7 olduğunu aktardı, "Gelecekte işsizlik oranının daha da azalacağına inanıyorum. En önemli sorununun işçi bulamama olduğu görülüyor" dedi.

Erdoğan'ın paylaştığı veriyi esas alarak hesaplanan güncel geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 24,5. Üstelik asgari ücrete yeni bir zammın yapılmayacağı yılın ikinci yarısında, ekonomide çarkların hız keseceği ve işsizliğin daha da artacağı öngörülüyor. İktidarın Orta Vadeli Planı'nda da işsizlik oranının 2024'te 2023'den daha yüksek gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Türkiye, yüzde 49 ile OECD ülkeleri arasında en düşük istihdam oranına sahip ülke konumunda. DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan kayıtlı tam zamanlı istihdam oranı 2023'te yüzde 34,1 olarak gerçekleşti. Yani çalışabilir her 10 kişiden sadece 3'ü kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alabildi.

Herkes aynı gemide mi?

Erdoğan'ın okuduğu verilerden "Herkesin aynı gemide olduğu" sonucunu çıkardı.

İşçiler ve patronların birbirlerine düşman olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı, "Ne işçi ezilecek ne de işveren mağdur edilecek. Çalışma hayatının tüm tarafları aynı gemide olduklarının bilinciyle sorumluluk duygusu ile hareket edilecek" dedi.

Fakat istatistikler, aynı gemide olanların patronlar olduğunu gösteriyor. TÜİK'in gelir dağılımı eşitsizliğini ölçen veriler bugüne kadarki en yüksek seviyesinde. En zengin yüzde 20'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 49,8 ile tarihi zirvesine ulaştı. İşgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı 2019’de yüzde 31,3 iken bu oran 2022 yılında yüzde 23,6’ya kadar geriledi.