Adıyaman'da polis, meslektaşlarına ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Olay Adıyaman'daki Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde meydana geldi.

soL'un ulaştığı bilgilere göre, göreve yeni başlayan polis memuru Süleyman Uğur Şahin, başkomiser Kamuran Üçgül ve asayiş ekipler amiri Gökhan Özer’e beylik tabancasıyla ateş etti.

Meslektaşlarına kurşun yağdıran Şahin, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi, ardından gözaltına alındı.

Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Kamuran Üçgül ve Gökhan Özer yapılan müdahalelere kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Olayda 8 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar da bulunuyor.