Merve Kaçmış'ın bıraktığı not bulundu: Masumum, izleyince göreceksiniz

Gaziantep Müzesi Müdürlüğü’nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan Merve Kaçmış'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı personellerin görevden uzaklaştırıldığı açıklanmıştı. Merve Kaçmış'ın geride bıraktığı notta, 'Ben yapmadım, masumum. Her yerde kameralar var, izleyince göreceksiniz' ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Zeugma Müzesi’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış’ın intiharı sonrası soruşturma başlatılırken, görevden almalar yaşandı.

Kaçmış’ın intiharından önce bıraktığı notta, "Ben yapmadım, masumum. Her yerde kameralar var izleyince göreceksiniz" ifadesi yer alıyor.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Gaziantep Zeugma Müzesi’nde görevli olan bir arkeolog 2018’de açığa alındı. İtiraz üzerine 2019’de görevine geri döndü. Ancak geri dönen arkeolog, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne tayin edildi. Tayini çıktığı için üzerine zimmetli olan 9 bin eserin başka bir memura devredilmesi gerekiyordu. Bu 9 bin eserden 100’ünün müze kayıt numarası bulunmuyordu. Müze yönetimi aynı müzede görevli arkeolog Merve Kaçmış’tan, eserleri en kısa sürede kendi zimmetine almasını istedi.

Arkeolog Merve de kayıt numarası olmayan eserleri müze kayıt defterinde yer alan eserle karşılaştırdıktan sonra devralacağını söyledi. Ancak iddiaya göre müze yönetimi numarasız 100 eserin karşılaştırılması yapılmadan zimmet edilmesi için Merve Kaçmış’a baskı uyguladı.

Kaçmış'ın ağabeyi Ozan Kaçmış, "Numarasız veya kayıt dışı olan eserler var. Bunların kardeşimin zimmetine geçirilmesi isteniyor. Kardeşim de, ‘Ben hangi eserleri gördüysem, hangi eserleri saydıysam onların zimmetini alırım’ demiş. Bunun üzerine kardeşime uygulanan baskı artmış. En son kardeşimle konuştuğumda morali çok bozuktu" ifadesini kullandı.