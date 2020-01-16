'Gaziantep Müze Müdürünün psikolojik şiddeti bir emekçinin hayatına son vermesine neden oldu'

Gaziantep Müze Müdürlüğü’nde arkeolog olarak çalışan Merve Kaçmış'ın hayatını kaybetmesi sonrası Kültür Sanat-Sen konuyla ilgili açıklama yaptı ve 'Gaziantep Müze Müdürünün uzun zamandır yapmış olduğu psikolojik şiddet bir emekçinin hayatına son vermesine neden oldu. Buna neden olanlar yargılanmalıdır' ifadesini kullandı.

KESK Kültür Sanat Sen, Gaziantep Müze Müdürlüğü'nde görev yapan 33 yaşındaki arkeolog Merve Kaçmış'ın baskı ve mobbing yüzünden hayatına son verdiğini açıkladı.

'MÜZE MÜDÜRÜ MOBBİNG UYGULADI'

"Gaziantep müze müdürünün uzun zamandır yapmış olduğu psikolojik şiddet bir emekçinin hayatına son vermesine neden oldu" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Müze Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli Arkeolog Merve KAÇMIŞ 13.01.2020 tarihinde intihar ederek hayatına son verdi. Genç arkeolog arkasında işyerinde yaşadığı sıkıntıları anlatır bir mektup bıraktı. Şuanda savcılıkta bulunan mektubun içeriği tam olarak bilinmese de müzedeki diğer uzmanlar ile yapılan görüşmede işyerindeki sıkıntıların yaklaşık 3 yıldır sürdüğü, bu baskı ve mobbingin Müdür Emine Öztürk tarafından uzun yıllardır personele uygulandığı, birçok personelin bu durumdan kaynaklı soruşturmaya maruz kalarak görev yerlerini değiştirmek zorunda kaldıkları söylenmektedir. Mevcutta Müze Müdürüne açılmış mobbing davalarının olduğu bilinmekle birlikte Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Teftiş Başkanlığının durumu bilmesine rağmen Müdür hakkında hiçbir işlem yapmadığı yönünde üyelerimizden şikâyetler gelmiştir. Yetkililerin duruma sessiz kalması ve ülkemizde yaratılan cezasızlık kültürü müze müdürü Emine Öztürk’ün gün geçtikçe personel üzerinde baskılarının artırmasını da beraberinde getirmiştir. Bölgeden gelen bilgilerde, Genel Müdürlükten müzeye ziyarete gelen kimi kurum yöneticilerinin personelle yaptıkları toplantıda “müdürünüz genç, güzel ve iyi hiç birinizden şikâyet duymayacağız. Siz Arkeologlar dinsiz, ateist ve solcu oluyorsunuz hepiniz hizaya geleceksiniz” şeklinde tehditlerle karşılaştıklarını, müzede çalışan arkadaşlarımız Müdür hakkındaki tüm şikâyetlerine rağmen bir sonuca varamadıklarını ifade etmektedirler. İntihar eden meslektaşlarının son zamanlarda müdürden eserlerin zimmetini kısa sürede alması için baskı ve tehditle mücadele etmek zorunda kaldığı, sözleşmeli olduğu için eğer şu tarihe kadar yapmazsan sözleşmeni fes ederim ve senin dilin çok uzadı şeklinde hakaretler ile karşılaştığı söylenmektedir. Uzmanların mevzuatın açık olması nedeniyle zimmet işinde sayım ve kontrol yapmadan eserleri alamayacağını belirtmelerine rağmen Müdür Emine Öztürk’ün psikolojik şiddet ve baskılarının devam ettiği söylenmektedir."

BİR GÜN İZİN DAHİ VERİLMEDİ

Genç Arkeolog’un hafta sonu memleketi Diyarbakır’a gittiğinin belirtildiği açıklama şöyle devam etti: "Bir yakınının rahatsız olması nedeniyle Pazar günü Müdüründen 1 günlük izin istediği ancak bu izinin verilmemesi ile birlikte baskıya maruz kaldığı, bunun üzerine meslektaşlarının birkaç telefon görüşmesi sonrası bu eylemi gerçekleştirdiği anlatılmaktadır. Bunlar ile birlikte daha önceki yıllarda bir gişe personelinin işinden olmasına da yine aynı müdürün neden olduğunu ve birçok personelin müdür hakkında şikâyetlerde bulunmasına rağmen korunduğunu hiçbir işlem yapılmaması sonucunda genç meslektaşının bu durumu kaldıramaması dolayısıyla hayatından olduğunu söylemektedir."

'BU OLAY İNTİHAR DEĞİL CİNAYETTİR VE SORUMLULARI DERHAL YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALIDIR'

Kaçmış'ın maruz kaldığı baskı ve mobbing uygulamalarına bölgedeki birçok uzmanın da maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, "Kültür Bakanlığında liyakatsiz ve özellikle Memur-Sen üyesi olan Müdürlerin kendilerini personelin efendisi gibi görmeleri ve devlet müzelerini ise kendi çiftlikleri şeklinde yönetmelerinden kaynaklıdır. Özellikle sorgulanması gereken konu bu şikâyetlerin neden değerlendirmeye alınmadığı ve bir insanın hayatına mal olmasının neden beklendiğidir. Ayrıca belirtmek isteriz ki ölümü tercih eden arkeolog arkadaşımız Memur-sen üyesidir. Yalnız memur-sen den her zamanki gibi konu ile ilgili ne bir açıklama gelmiştir ne de yaşanan süreçte olaya müdahale de bulunulmuştur. Müzede görevli arkeolog arkadaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu olay intihar değil cinayettir ve sorumluları derhal yargı önüne çıkarılmalıdır" denildi.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Merve Kaçmış’ın ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, konuyla ilgili açıklama yaparak kardeşinin ölümüne sebep olan kişilerin cezalandırılmasını talep etti.

Ağabey Kaçmış, yaptığı açıklamasında, “Kardeşim Merve Kaçmış iki yıldan beri Gaziantep Müze Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde arkeolog olarak görev yapmaktaydı. Müzede bundan 6-7 ay öncesinde çalışan bir memurun başka bir kuruma gönderilmesi sonucunda o memurun üzerindeki tarihi eserlerin devredilmesine ilişkin çalışmalar sırasında 150-200 adet eksik tarihi eserin olduğu ortaya çıkmıştır. Kardeşime müzede kayıp olan eserleri usulsüz bir şekilde üzerine geçirmesi konusunda müze müdiresi tarafından baskı yapılmaya başlanmıştır. Kardeşimin usulsüz olan bu durumu kabul etmemesi nedeniyle üzerindeki baskı ve mobbing giderek artmıştır. Bunun sonucunda kardeşim 13 Ocak'ta izin için geldiği Diyarbakır’da intihar etmiş ve arkasında iş yerindeki baskıları yapan sorumluları tek tek gösteren bir intihar mektubu bırakmıştır. Konuya ilişkin savcılık yetkililerine gerekli bilgiler verilmiş olup soruşturma süreci başlatılmıştır" dedi.