Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharıyla ilgili soruşturma

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Müzesi Müdürlüğü’nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan Merve Kaçmış'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 'bazı personel'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Müzesi Müdürlüğü’nde arkeolog olarak çalışan Merve Kaçmış'ın intiharına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve "bazı personel"in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Gaziantep Müzesi Müdürlüğü’nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan personelimiz Merve Kaçmış’ın 13/01/2020 tarihinde Diyarbakır’da hayatına son vermesine ilişkin, sayın Bakanımızın talimatları ile derhal soruşturma başlatılmış ve bazı personel görevden uzaklaştırılmıştır. Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış’a bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Merve Kaçmış haftasonu ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış’ın Diyarbakır'da bir apartmanın 8. katında bulunan evinden atlayarak intihar etmişti.

KESK Kültür Sanat Sen, Gaziantep Müze Müdürlüğü'nde görev yapan 33 yaşındaki arkeolog Merve Kaçmış'ın baskı ve mobbing yüzünden hayatına son verdiğini açıklamış, geride müzede uğradığı mobbingi anlatan bir mektup bıraktığını duyurmuştu. Sendika "Bu olay intihar değil cinayettir ve sorumluları derhal yargı önüne çıkarılmalıdır" açıklaması yapmıştı.

Kaçmış'ın ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış da kardeşine müzede kayıp olan eserleri usulsüz bir şekilde üzerine geçirmesi konusunda müze müdiresi tarafından baskı yapıldığını, kardeşinin bu durumu kabul etmemesi nedeniyle üzerindeki baskı ve mobbingin giderek arttığını söylemişti. Ağabey Kaçmış "Bunun sonucunda kardeşim 13 Ocak'ta izin için geldiği Diyarbakır’da intihar etmiş ve arkasında iş yerindeki baskıları yapan sorumluları tek tek gösteren bir intihar mektubu bırakmıştır. Konuya ilişkin savcılık yetkililerine gerekli bilgiler verilmiş olup soruşturma süreci başlatılmıştır" demişti.

