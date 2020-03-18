Karantina otobüsünden indirilen yolcunun babasından açıklama

Fransa'dan gelen bir yolcunun karantina otobüsünden polis eşliğinde indirilmesi ve özel bir araca bindirilmesi olayına ilişkin yolcunun babasından açıklama geldi.

Fransa'dan Türkiye'ye getirilen yolcular karantinaya alınırken, polis araçlarının durdurduğu otobüsten bir kişinin indirilmesi tepkiye neden olmuştu.

Söz konusu kadın yolcunun Kuzey Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı olduğu ortaya çıkarken, Sofi'den olaya ilişkin açıklama geldi.

Kanal D canlı yayınına bağlanan Mustafa Sofi'nin açıklaması şöyle:

"Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk konuşacak durumda da değilim kusura bakmayın. Ne söyleyebilirim ki? Kızım Türkiye'de karantinada. Çocuğum Kıbrıs'a gelmek için uçağa bindi, buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Çünkü biz biletimizi aldık. Aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra karantinada. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim müdahale etme yetkimiz olabilir mi? Kızım Fransa'da master yapıyor. Benim kızım böyle insanlarla tartışacak bir yaradılışta değil. Benim kızım bu tepkilerden dolayı korktu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin getirildiği uçaktan bahsediyoruz. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü?"

UÇUŞLAR DURDURULDU AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu'nun 1 Nisan'a kadar ülkeye tüm charter uçuşları durdurma kararı aldığını duyurmuştu.