Kanal İstanbul'un stratejik planı açıklandı

Ulaştırma Bakanlığı, 2023'e kadar Kanal İstanbul projesinin yüzde 60'ının tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Projenin maliyetinin ise 75 milyar TL olacağı belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığı, bilim insanlarının "yıkım projesi" olarak adlandırdığı Kanal İstanbul'un stratejik planını açıkladı.

75 milyar TL maliyetle yapılacağı duyurulan projenin yüzde 60'ının 2023 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Uzunluğu 40 kilometre, genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre olacak kanalın hayata geçirilmesi halinde İstanbul Boğaz'ının da tanker trafiğine tamamen kapatılacağı söylendi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul'da iki yeni yarımada ile bir yeni ada oluşacak. Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni yerleşim alanı ise 453 milyon metrekareyi kapsayacak.

Projenin, 2023 yılına kadar olan bölümünün detaylandırıldığı plana göre, projenin ilk yılı hazırlıkla geçirilecek. İkinci yılda yüzde 10’u, üçüncü yılda yüzde 20’si, dördüncü yılda yüzde 30’u ve beşinci yılda ise yüzde 60’ı tamamlanacak.

Daha önce TMMOB yaptığı açıklamada projeden derhal iptal edilmesi gerektiğini açıklamış, Prof. Dr. Naci Görür de Kanal İstanbul ile birlikte deprem riskinin artacağını anlatmıştı. Görür sosyal medya hesabından, "İstanbul deprem beklemektedir. Beklenen deprem gerçekleşirse Kanal’ın Marmara ağzı 9-10 şiddetinde etkilenebilecektir. Kanal gibi yatay ve düşey harekete sıfır toleranslı bir yapının depremden ciddi hasarlar görmesi mümkündür" diye yazmıştı.