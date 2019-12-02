'Beklenen deprem gerçekleşirse Kanal’ın Marmara ağzı 9-10 şiddetinde etkilenecek'

Yerbilimi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul projesinin yol açacağı sonuçları paylaştı. Sosyal medya hesabından projenin oluşturacağı riskleri paylaşan Görür, depremde riskin artacağını ve Marmara Denizi’nin büyük zarar göreceğini belirtti.
Kanalın kazılması esnasında Marmara'da adacıklar oluşacağını ve bunun fay hattı nedeniyle riskli olduğunu dile getiren Naci Görür şöyle yazdı:
"Değerli izleyicilerim. Bugünlerde Kanal İstanbul projesi tekrar konuşulmaya başlandı. Ben bugün sizleri aydınlatmak için bu projeyi yerbilimleri ve deprem açısından kısaca değerlendireceğim. Projenin amacı: İstanbul Boğazında gemilere geçiş kolaylığı sağlamak, kazaları önlemek ve gelir sağlamaktır.
Güzergah: Küçükçekmece-Terkos Gölü arasındaki vadi boyunca kazılacaktır. Tek bir geminin geçebileceği genişlik ve derinlikte olacaktır."
KANAL KAZILIRSA TÜM BÖLGE ZARAR GÖRECEK
"Zemin (Jeoloji): Kanal Küçük Çekmece yöresinde Miyosen ve daha genç, görece daha sorunlu zemini (çökelleri) kesecek ve kuzeye gittikçe Eosen-Oligosen yaşlı birimlerin içerisine girecektir. Bu zemin yer yer çok sert kireçtaşları ile görece daha yumuşak kiltaşı, silttaşı, kumtaşı ve marnlardan oluşmuştur. Kanalın Karadeniz’e girişi de çürük zeminden ibarettir. Bu kanal kazılırsa şu olumsuzlukların olması kaçınılmazdır:
Değerli izleyicilerim. Bugünlerde Kanal İstanbul projesi tekrar konuşulmaya başlandı. Ben bugün sizleri aydınlatmak için bu projeyi yerbilimleri ve deprem açısından kısaca değerlendireceğim. 1-PROJENİN AMACI. Projenin ana amacı...
— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 1, 2019
Görür, "Görüldüğü gibi böyle bir projenin getirisinden çok götürüsü vardır. Kaldı ki milyarlarca dolara mal olacak bu proje yerine ülkenin çok daha elzem olan işleri yapılabilir. Bugünün teknolojisi ile Boğaz’da trafik çok daha güvenli bir şekilde gözetim ve denetim altına alınabilir. Bu hem daha ucuz hem de ülke yararına olur" diye yazdı.