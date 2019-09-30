DHMİ’nin Kanal İstanbul'u iptal ettirecek görüşü iki haftada değişti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kanal İstanbul Projesi için önce "İstanbul Havalimanı'nı kullanılmaz hale getirir" diyerek projeyi onaylamadığını belirten değerlendirme yaptı. İki hafta sonra ise kendi değerlendirmesinden geri adım atarak bu değerlendirmenin "sehven" yapıldığını belirten bir değerlendirmeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sundu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Kanal İstanbul projesine ilişkin başlatılan ÇED raporu sürecinde, büyük bir plansızlık yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ÇED süreci kapsamında, DHMİ'ye 27 Şubat 2018 tarihinde Kanal İstanbul projesiyle ilgili görüşü soruldu. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 15 Mart 2018 tarihinde gönderilen ÇED görüşünde, 29 Ekim 2018 tarihinde tartışmalı bir şekilde hizmete açılan havalimanını olumsuz etkileyeceğine işaret edildi.

'UÇUŞA AÇILMASI İMKANSIZDIR'

İstanbul Havalimanı henüz açılmadan hazırlanan yazıda, “Dünyanın açılmasını merakla beklediği, asrın projelerinden biri olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın mânia planı içinde kalan Kanal İstanbul proje alanının bir kısmı mevcutta inşaatı tamamlanan en batıdaki pistin üzerinden geçmekte, diğer alanlar ise yaklaşma-kalkış yüzeyi, iç yatay yüzey ve konik yüzeyde kalmaktadır. Bu proje ile İstanbul Yeni Havalimanı’nın uçuşa açılması imkânsız olacaktır. Kanal İstanbul ve İstanbul Yeni Havalimanı projeleri birbirine zarar verici değil, tamamlayıcı olmalıdır” görüşü belirtildi. Yazıda, tüm pistlerin kullanıma açıldığında günde 3 bin 500 uçak trafiğinin olacağı öngörülen havalimanına gölge düşürmemesi açısından Kanal İstanbul projesinin uygun görülmediği belirtildi.

'SEHVEN YAZILDI' GEREKÇESİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

ÇED kapsamında olumsuz görüş bildirilen yazıdan tam bir hafta sonra 22 Mart 2018 tarihinde DHMİ Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ikinci bir yazı göndererek ilk yazıda yer alan görüşlerin sehven yazıldığını belirtti.

DHMİ’nin ikinci yazısında, “ÇED başvuru dosyası hakkındaki Genel Müdürlüğümüz görüşlerinin talep edildiği ilgili (27 Şubat 2018 tarihli) yazınıza cevaben yazılmış olan ilgili (15 Mart 2018 tarihli) yazımız sehven yazılmış olup, söz konusu proje ve projeye ait ÇED başvuru dosyasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sebeple Kanal İstanbul Projesi ÇED başvuru dosyası hakkındaki nihai görüşlerimiz, yapılacak olan detaylı inceleme ve değerlendirmeden sonra Bakanlığınıza gönderilecek” denildi.

Habere göre, DHMİ’nin sehven yazıldığını belirterek çark ettiği görüşün yerine yazılan 27 Mart 2018 tarihli yeni ÇED görüşünde söz konusu bölüm değiştirildi. DHMİ’nin yeni görüş yazısında söz konusu bölüm, “Kanal İstanbul projesinin, proje alanlarının bir kısmının işletme envanterimizde bulunan Atatürk Havalimanı Mania Planı dahilinde, bir kısmının ise İGA işletmesinde bulunan İstanbul Yeni Havalimanı Mania Planı dahilinde kaldığı tespit edilmiş olup, yapılaşma planlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı güncel Atatürk Havalimanı Mânia Planı ve İstanbul Yeni Havalimanı Mania Planı kriterlerine uyulması, kanal aydınlatmasında uçakları yanılgıya düşürecek herhangi bir sistemin kullanılmaması gerektiği Genel Müdürlüğümüzün görüşüdür” olarak değiştirildi.

‘DOĞRUYU YAZAN BASKI GÖRÜYOR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Kanal İstanbul projesi kapsamındaki ÇED sürecinde yaşanan söz konusu skandalın, iktidarın Türkiye’yi yönetemediğini gösterdiğine işaret etti. Her alanda bunun gibi örneklerin yaşandığına dikkat çeken CHP’li Erkek, “Ahbap-çavuş ilişkisi, cemaat üyeliği ve biat bürokraside yer bulma ve yükselmenin anahtarı olmuş. Peki, bu durumda liyakat sahibi kamu görevlisine ne oluyor? Doğru olanı söylediği için baskı görüyor, geri çekiliyor. Onlar geri çekildikçe gelinen sonuç ortada. İhmal ve beceriksizlik nedeniyle tren kazaları, facialar, katliamlar yaşanıyor” diye konuştu.