İmamoğlu Londra'da sermayeye seslendi: Bu yeni başlangıca eşlik edin

İBB Başkanı İmamoğlu Londra’da bir araya geldiği sermaye temsilcilerinden destek istedi. ‘Para, sermaye özgürlüğü, hukuku, demokrasi sever’ diyen İmamoğlu 'Biraz geride kalanın üzüleceğini düşünüyorum önümüzdeki yakın yıllarda' açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiltere ziyaretinin ikinci gününde sermaye temsilcilerine bir sunuş yaptı.

22 farklı finans kuruluşunun temsilcilerinin katıldığı toplantıda “Değişen Küresel Görünümde İstanbul ve Türkiye’nin Geleceği” konulu bir konuşma yapan İmamoğlu “Türkiye’yle Birleşik Krallık arasında yüz yıllardır çok verimli, stratejik, kapsamlı bir ilişki yönetildiğini” söyledi.

'İSTANBUL'UN MODERATÖRÜYÜM'

Masada bulunan herkesin İstanbul’un önemini ve ticari hacmini bildiğini belirten İmamoğlu, “İstanbul, eğer ülke olsaydı Avrupa’nın en büyük ticari potansiyeline sahip ülkelerinden birisi olurdu” dedi. İmamoğlu masadaki sermaye temsilcilerine “Demokrasinin altın kurallarını, çekinmeden, tüm cesaretiyle ortaya koyan bir yönetim olduğumuzu bilmenizi istiyorum” diye seslendi ve kendisini “İstanbul’un moderatörü” olarak gördüğünü belirterek şeffaf ve katılımcı bir anlayışı benimsediğini söyledi.

İmamoğlu “Sizlerle bunları paylaşmamdaki temel sebep; para, sermaye ve ekonomi özgürlüğü sever, hukuku sever, demokrasiyi sever. Bunlar olmadığı zaman, gerçekten ekonomi anlamında, sermaye anlamında tereddüt duyacağı bir gerçek” dedi.

Her ülkenin dönem dönem “demokrasi adına aksaklıklar” yaşadığını söyleyen İmamoğlu “Ama burada mühim olan toplumun kararlılığıdır. Bu kararlılığı, sevinerek, gururla söyleyebilirim ki; dünyada tümüyle demokratik metotlarla, yöntemlerle, anlayışla ortaya koymuş olan 16 milyon İstanbul halkının adına şu an burada konuşuyorum. Bu yeni bir başlangıç ve yol yürüyüşüne, her birinizi en güçlü kaynaklarınızla, kararlılığınızla, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Türkiye’mizin, yine dünyanın en güzel coğrafyasına ve tarihi geçmişi kuvvetli, dünya mirasının bize emanet ettiği güzel İstanbul’umuza eşlik etmenizi çok istiyorum. Biraz geride kalanın üzüleceğini düşünüyorum önümüzdeki yakın yıllarda” diye konuştu.

KARŞILIĞINI ALIRSINIZ

İmamoğlu İstanbul’da metro başta olmak üzere yapmak istedikleri yatırımlardan söz ettiği konuşmasında “İstanbul kentinin büyükşehir belediyesi olarak, yaklaşık konsolide bütçesi 10 milyar Euro’ya yakın bir şehir belediyesi olarak, şu fotoğrafı görmenizi istiyorum ki; İstanbul, yatırım yapmaya, fırsatları besleyen, potansiyeli yüksek ve hem ekonomik olarak verdiğinizin karşılığını alacağınız hem de dünya ölçeğinde değişimin başlayacağı en öncü kentlerden bir tanesidir” dedi.

Daha önce İBB tarafından yapılan duyuruda toplantıya Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi Group, Credit Suisse, HSBC, Barclays finans kuruluşlarının temsilcileri ile yatırım ve fon uzmanlarının katılacağı açıklanmıştı.