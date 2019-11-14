İmamoğlu Londra'da Chatham House'u ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra ziyareti kapsamında emperyalist sistemin ‘ortak akıl’ oluşturma süreçlerindeki ‘prestij’iyle bilinen ve Koç Holding'in kurumsal ortağı olduğu ‘düşünce kuruluşu’ Chatham House’da görüşmeler yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Londra’daki temasları başladı. İmamoğlu sabah saatlerinde Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı ziyaret etti, ardından Chatham House adıyla da bilinen Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde enstitünün başkan yardımcısı Sir Simon Fraser ve ekibiyle bir araya geldi.

2010'DA ABDULLAH GÜL'E ÖDÜL VERMİŞTİ

Emperyalist sistemin “ortak akıl” oluşturma sürecindeki “prestijiyle” tanınan “düşünce kuruşu” Chatham House’daki temaslarında İmamoğlu’nun İngiltere-Türkiye ve Londra-İstanbul, İstanbul-Chatham House ilişkilerini ele aldığı belirtildi. Görüşmeye İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater de katıldı. İmamoğlu burada Reuters haber ajansına da bir mülakat verdi.

Her yıl “uluslararası ilişkilere katkıda bulunan” kişilere ödül veren Chatham House 2010 Ödülü’nü Abdullah Gül’e vermişti. Koç Holding, Chatham House'un kurumsal ortağı ve kurumun Türkiye Projesi'nin ana destekçisi konumunda.

İmamoğlu Chatham House’da Reuters’a verdiği mülakatın ardından London&Partners (L&P) Ajansı’nın kendisi onuruna verdiği öğle yemeği davetine katıldı. Davette L&P CEO'su Laura Citron, Doğrudan Yabancı Yatırım Direktörü Neil Bridge ve Ticaret ve Büyüme Direktörü Janet Coyle yer aldı.

YARIN PATRONLARLA BİR ARAYA GELECEK

İBB Başkanı İmamoğlu’nun çok sayıda ikili temas da yapacağı belirtilen Londra ziyaretinin yarınki gündeminde finans ve yatırım kuruluşlarının temsilcileriyle yapacağı yuvarlak masa toplantısı bulunuyor. İmamoğlu’nun ikili görüşmeler de gerçekleştireceği belirtilen toplantıya katılacağı belirtilen kuruşlar ise şöyle:

Yatırım Bankaları: Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi Group, Credit Suisse, HSBC, Barclays.

Fonlar: KKR, 3i, BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group.

Yatırım Uzmanları: Macquarie Infrastructure, Brookfield Asset Management, M&G Investments, IFM Investors, Carlyle Group, Global Infrastructure Partners.

